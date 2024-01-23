ЦРУ намагається завербувати подвійних агентів у Росії, — Reuters
Центральне розвідувальне управління США намагається завербувати подвійних агентів у Росії. Там опублікували російськомовне відео, аби переконати росіян перейти на бік Сполучених штатів.
Про це пише Reuters.
Почему я связался с ЦРУ: Ради Родиныhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/sBNWgc93PM— CIA (@CIA) January 22, 2024
ЦРУ хоче завербувати агентів у РФ
Так, американське розвідувальне управління гамагається звернутися "до патріотично налаштованих росіян", які працюють у розвідувальному співтоваристві, але відчувають себе зрадженими через корупцію в елітних колах.
"Ті, хто вас оточує, можуть не хотіти чути правду. Але ми хочемо. Ви не безсилі", — кажуть у відеоролику.
Головний персонаж у ньому — 35-річний чоловік, який є співробітником російської військової розвідки. Він колись служив у десантних військах Росії та вважає себе патріотом. Чоловік нібито запитує у себе, чи вистачить в нього мужності протистояти російській зраді.
Водночас у відео наголошується, що справжній ворог знаходиться всередині Росії — корумповане керівництво та еліта.
"Вище керівництво продало країну за палаци і яхти, в той час, як наші солдати жують гнилу картоплю і стріляють з доісторичної зброї. Наші люди змушені давати хабарі, щоб просто знайти роботу", — каже персонаж ролика.
На фінальному кадрі показують цього ж чоловіка, який зв'язується з ЦРУ через мобільний телефон із засніженого двору.
Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала у Миколаєві агента ворожої розвідки. Чоловік наводив ракети на шпиталі, у яких лікувалися військові.
Також ми писали, що СБУ затримала зрадника, який наводив ворожі ракети С-300 на позиції українських військових під Вугледаром. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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