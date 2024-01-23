Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow ЦРУ намагається завербувати подвійних агентів у Росії, — Reuters arrow

ЦРУ намагається завербувати подвійних агентів у Росії, — Reuters

23 січня 2024 19:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЦРУ намагається завербувати подвійних агентів у Росії, — Reuters
Офіс ЦРУ. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Центральне розвідувальне управління США намагається завербувати подвійних агентів у Росії. Там опублікували російськомовне відео, аби переконати росіян перейти на бік Сполучених штатів.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

ЦРУ хоче завербувати агентів у РФ

Так, американське розвідувальне управління гамагається звернутися "до патріотично налаштованих росіян", які працюють у розвідувальному співтоваристві, але відчувають себе зрадженими через корупцію в елітних колах.

"Ті, хто вас оточує, можуть не хотіти чути правду. Але ми хочемо. Ви не безсилі", — кажуть у відеоролику.

Головний персонаж у ньому — 35-річний чоловік, який є співробітником російської військової розвідки. Він колись служив у десантних військах Росії та вважає себе патріотом. Чоловік нібито запитує у себе, чи вистачить в нього мужності протистояти російській зраді.

Водночас у відео наголошується, що справжній ворог знаходиться всередині Росії  — корумповане керівництво та еліта.

"Вище керівництво продало країну за палаци і яхти, в той час, як наші солдати жують гнилу картоплю і стріляють з доісторичної зброї. Наші люди змушені давати хабарі, щоб просто знайти роботу", — каже персонаж ролика.

На фінальному кадрі показують цього ж чоловіка, який зв'язується з ЦРУ через мобільний телефон із засніженого двору.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала у Миколаєві агента ворожої розвідки. Чоловік наводив ракети на шпиталі, у яких лікувалися військові.

Також ми писали, що СБУ затримала зрадника, який наводив ворожі ракети С-300 на позиції українських військових під Вугледаром. Йому загрожує довічне ув’язнення.

ЦРУ
вербування
Росія
вільні агенти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі