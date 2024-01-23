ЦРУ намагається завербувати подвійних агентів у Росії, — Reuters

Офіс ЦРУ. Фото: Reuters

Центральне розвідувальне управління США намагається завербувати подвійних агентів у Росії. Там опублікували російськомовне відео, аби переконати росіян перейти на бік Сполучених штатів.

Про це пише Reuters.

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Так, американське розвідувальне управління гамагається звернутися "до патріотично налаштованих росіян", які працюють у розвідувальному співтоваристві, але відчувають себе зрадженими через корупцію в елітних колах.

"Ті, хто вас оточує, можуть не хотіти чути правду. Але ми хочемо. Ви не безсилі", — кажуть у відеоролику.

Головний персонаж у ньому — 35-річний чоловік, який є співробітником російської військової розвідки. Він колись служив у десантних військах Росії та вважає себе патріотом. Чоловік нібито запитує у себе, чи вистачить в нього мужності протистояти російській зраді.

Водночас у відео наголошується, що справжній ворог знаходиться всередині Росії — корумповане керівництво та еліта.

"Вище керівництво продало країну за палаци і яхти, в той час, як наші солдати жують гнилу картоплю і стріляють з доісторичної зброї. Наші люди змушені давати хабарі, щоб просто знайти роботу", — каже персонаж ролика.

На фінальному кадрі показують цього ж чоловіка, який зв'язується з ЦРУ через мобільний телефон із засніженого двору.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала у Миколаєві агента ворожої розвідки. Чоловік наводив ракети на шпиталі, у яких лікувалися військові.

Також ми писали, що СБУ затримала зрадника, який наводив ворожі ракети С-300 на позиції українських військових під Вугледаром. Йому загрожує довічне ув’язнення.