"Наводив" ракети С-300 на позиції ЗСУ під Вугледорм — СБУ затримала зрадника
Служба безпеки затримала зрадника, який наводив ворожі ракети С-300 на позиції українських військових під Вугледаром. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Про це повідомили в СБУ.
Які завдання РФ виконував зрадник
Правоохоронці розповіли, що ворожий поплічник виконував завдання окупантів щодо "наведення" російських зенітно-ракетних комплексів С-300 на місця тимчасової дислокації підрозділів Сил оборони в районі Вугледара у Донецькій області.
У перервах між обстрілами він обходив та вивчав місцевість, фіксував пункти базування особового складу та військової техніки українських захисників. Всі отримані дані передавав російській спецслужбі через популярний месенджер у вигляді скріншотів карт з текстовими файлами.
Однак правоохоронцям СБУ вдалося затримати ворожого агента неподалік передових позицій.
Що відомо про колаборанта
За даними слідства, ворожим агентом виявився мешканець Вугледара, колишній керівник одного з відділів Донецької регіональної митниці. Перед початком війни він пішов на пенсію, а вже в грудні 2023 дистанційно вийшов на Головне управління генштабу збройних сил Росії.
"Щоб сконтактувати з окупантами, зрадник зателефонував своєму колишньому колезі, який зараз є "зв’язковим" воєнної розвідки РФ на тимчасово захопленій частині території Донеччини", — йдеться у повідомленні.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.
Яке покарання чекає на зрадника
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Він вже перебуває під вартою. Колаборанту загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, на Харківщині 56-річна жінка, яка активно підтримувала "русский мир", публічно звинувачувала бійців Збройних сил України в обстрілах міст. До суду направлено обвинувальний акт стосовно фігурантки за фактом колабораційної діяльності.
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