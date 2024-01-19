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"Наводив" ракети С-300 на позиції ЗСУ під Вугледорм — СБУ затримала зрадника

19 січня 2024 12:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Наводив" ракети С-300 на позиції ЗСУ під Вугледорм — СБУ затримала зрадника
Затримання колаборанта. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки затримала зрадника, який наводив ворожі ракети С-300 на позиції українських військових під Вугледаром. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ

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Які завдання РФ виконував зрадник

Правоохоронці розповіли, що ворожий поплічник виконував завдання окупантів щодо "наведення" російських зенітно-ракетних комплексів С-300 на місця тимчасової дислокації підрозділів Сил оборони в районі Вугледара у Донецькій області. 

У перервах між обстрілами він обходив та вивчав місцевість, фіксував пункти базування особового складу та військової техніки українських захисників. Всі отримані дані передавав російській спецслужбі через популярний месенджер у вигляді скріншотів карт з текстовими файлами. 

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Діалог зрадника з росіянами. Фото: СБУ

Однак правоохоронцям СБУ вдалося затримати ворожого агента неподалік передових позицій.

Що відомо про колаборанта

За даними слідства, ворожим агентом виявився мешканець Вугледара, колишній керівник одного з відділів Донецької регіональної митниці. Перед початком війни він пішов на пенсію, а вже в грудні 2023 дистанційно вийшов на Головне управління генштабу збройних сил Росії.

"Щоб сконтактувати з окупантами, зрадник зателефонував своєму колишньому колезі, який зараз є "зв’язковим" воєнної розвідки РФ на тимчасово захопленій частині території Донеччини", — йдеться у повідомленні. 

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Яке покарання чекає на зрадника

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Він вже перебуває під вартою. Колаборанту загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Харківщині 56-річна жінка, яка активно підтримувала "русский мир", публічно звинувачувала бійців Збройних сил України в обстрілах міст. До суду направлено обвинувальний акт стосовно фігурантки за фактом колабораційної діяльності.

СБУ
обстріли
Колаборант
війна в Україні

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