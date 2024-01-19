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"Наводил" ракеты С-300 на позиции ВСУ под Угледорм — СБУ задержала предателя

19 января 2024 12:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Наводил" ракеты С-300 на позиции ВСУ под Угледорм — СБУ задержала предателя
Задержание коллаборанта. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности задержала предателя, наводящего вражеские ракеты С-300 на позиции украинских военных под Угледаром. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ.

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Какие задачи РФ выполнял предатель

Правоохранители рассказали, что вражеский приспешник выполнял задачи оккупантов по "наведению" российских зенитно-ракетных комплексов С-300 на места временной дислокации подразделений Сил обороны в районе Угледара в Донецкой области.

В перерывах между обстрелами он обходил и изучал местность, фиксировал пункт базирования личного состава и военной техники украинских защитников. Все полученные данные передавал российской спецслужбе через популярный мессенджер в виде скриншотов карт с текстовыми файлами.

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Диалог предателя с россиянами. Фото: СБУ

Однако правоохранителям СБУ удалось задержать вражеского агента недалеко от передовых позиций.

Что известно о коллаборанте

По данным следствия, вражеским агентом оказался житель Угледара, бывший руководитель одного из отделов Донецкой региональной таможни. Перед началом войны он ушел на пенсию, а уже в декабре 2023 года дистанционно вышел на Главное управление генштаба вооруженных сил России.

"Чтобы связаться с оккупантами, предатель позвонил своему бывшему коллеге, который сейчас является "связным" военной разведки РФ на временно захваченной части территории Донбасса", — говорится в сообщении.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Какое наказание ждет предателя

Следователи сообщили фигуранту о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения. Он уже находится под стражей. Колаборанту грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Харьковской области 56-летняя женщина, активно поддерживавшая "русский мир", публично обвиняла бойцов Вооруженных сил Украины в обстрелах городов. В суд направлен обвинительный акт в отношении фигурантки по факту коллаборационной деятельности.

СБУ
обстрелы
Коллаборант
война в Украине

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