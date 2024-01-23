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ЦРУ пытается завербовать двойных агентов в России, — Reuters

23 января 2024 19:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ЦРУ пытается завербовать двойных агентов в России, — Reuters
Управление ЦРУ. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Центральное разведывательное управление США пытается завербовать двойных агентов в России. Там опубликовали русскоязычное видео, чтобы убедить россиян перейти на сторону Соединенных штатов.

Об этом пишет Reuters.

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Так, американское разведывательное управление тормозится обратиться "к патриотически настроенным россиянам", которые работают в разведывательном сообществе, но чувствуют себя преданными из-за коррупции в элитных кругах.

"Те, кто вас окружает, могут не хотеть слышать правду. Но мы хотим. Вы не бессильны", — говорят в видеоролике.

Главный персонаж в нем — 35-летний мужчина, являющийся сотрудником российской военной разведки. Он когда-то служил в десантных войсках России и считает себя патриотом. Мужчина якобы спрашивает себя, хватит ли у него мужества противостоять российской измене.

В то же время, в видео отмечается, что настоящий враг находится внутри России — коррумпированное руководство и элита.

"Высшее руководство продало страну за дворцы и яхты, в то время как наши солдаты жуют гнилой картофель и стреляют из доисторического оружия. Наши люди вынуждены давать взятки, чтобы просто найти работу", — говорит персонаж ролика.

На финальном кадре показывают этого же мужчину, который связывается с ЦРУ по мобильному телефону из заснеженного двора.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала в Николаеве агента вражеской разведки. Мужчина наводил ракеты на больницы, в которых лечились военные.

Также мы писали, что СБУ задержала предателя, наводящего вражеские ракеты С-300 на позиции украинских военных под Угледаром. Ему грозит пожизненное заключение.

ЦРУ
вербовка
Россия
свободные агенты

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