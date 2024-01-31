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Небезпека від Китаю та РФ, Ближній Схід та Україна — директор ЦРУ описав головні події 2024 року

31 січня 2024 23:50
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Ілля Рябінін
редактор
Небезпека від Китаю та РФ, Ближній Схід та Україна — директор ЦРУ описав головні події 2024 року
Директор ЦРУ Вільям Бернс. Фото: REUTERS/Nathan Howard
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Директор Центрального розвідуправління Вільям Бернс описав головні світові проблеми поточного року. На його думку, у Ленглі занепокоєні підвищеним рівнем загрози з боку Китаю та Росії, зростом напруженостей на Ближньому Сході та війною в Україні. 

Про це він написав у колонці для Foreign Affairs.

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На думку голови ЦРУ головні світові проблеми 2024 року наступні:

  • втрата США стратегічного впливу через зріст ролі Китаю та РФ;
  • розвідники вважають більшу небезпеку від Піднебесної ніж від Кремля, тому за останні два роки подвоїли свій бюджет;
  • в Ленглі переймаються початком року за аналогом перших днів "холодної війни";
  • небезпека на Ближньому Сході найскладніша за останні 40 років;
  • "холодна війна" завершилася з моменту нападу РФ на Україну у 2022 році;
  • Росія програла війну на багатьох рівнях — 315 тис. росарміців вбиті та поранені, 2/3 танків знищено;
  • економіка РФ зазнає поразки, тому країна перетворюється на васала Китаю.

Прогноз ЦРУ щодо війни в Україні

Бернс додатково заявив, що цей рік буде важким на полі бою для України, через що потрібно продовжувати військову підтримку. Тоді, як рахують у Ленглі, Україна опиниться у вигіднішому становищі, і примусить Кремль до переговорів на своїх умовах.

"Якщо з'явиться можливість для серйозних переговорів, це дасть шанс забезпечити довгостроковий виграш для України та стратегічний програш для Росії. Тоді Україна зможе захистити свій суверенітет та відновитися, а союзники мають непохитно виконувати свої обов'язки", — резюмує у своїй колонці директор ЦРУ.

Нагадаємо, що раніше агенція Reuters заявила, що ЦРУ намагаються завербувати подвійних агентів у Росії. Розвідники опублікували російськомовне відео, аби переконати росіян перейти на бік Сполучених Штатів проти режиму Кремля.

Водночас The Washington Post заявило, що українські розвідувальні та інші спецслужби перетворилися на потужних союзників США у боротьбі проти Кремля. Для цього Ленглі витратило на їх фінансування десятки мільйонів доларів, починаючи з 2015 року.

США
Китай
Україна
ЦРУ
Росія

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