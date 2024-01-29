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В ЦРУ заборонили користуватися Telegram — в чому причина

29 січня 2024 20:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В ЦРУ заборонили користуватися Telegram — в чому причина
Застосунок Telegram в телефоні. Фото: DW
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Американське Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) заборонило своїм співробітникам користуватися месенджером Telegram з робочих гаджетів. У відомстві побоюються того, що за деталями їхньої діяльності можуть шпигувати російські спецслужби. 

Про це пише видання Bloomberg.

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Зазначається, що додатком Telegram часто використовують російські військові блогери, які висвітлюють війну в Україні. У зв'язку з цим останнім часом уряд США висловлював занепокоєння з приводу можливого витоку даних і небажаного використання інформації.

Тож, співробітникам ЦРУ заборонили використовувати месенджер на робочому місці. Для роботи з ним, людям потрібно залишати територію штаб-квартири відомства. 

"У ЦРУ тим, хто аналізує Росію, заборонили використовувати свої настільні комп'ютери для доступу до соціальної мережі Telegram, яка популярна серед російських військових блогерів. Аналітикам також заборонено приносити особисті пристрої на робоче місце", — йдеться у повідомленні. 

Як пише видання, наразі американська розвідка працює над зміцненням своїх зусиль в галузі аналізу інформації з відкритих джерел (OSINT). Для цього, зокрема, розробили інструмент, що за своєю дією подібний до ChatGPT. Принцип його роботи полягає у відсіюванні непотрібної інформації та виокремленню важливої. 

Нагадаємо, ще на початку грудня 2023 року на  сайті Офісу Президента з'явилася петиція щодо блокування Telegram в Україні.

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