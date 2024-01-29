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В ЦРУ запретили пользоваться Telegram — в чем причина

29 января 2024 20:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ЦРУ запретили пользоваться Telegram — в чем причина
Приложение Telegram в телефоне. Фото: DW
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) запретило своим сотрудникам пользоваться мессенджером Telegram на рабочих гаджетах. В ведомстве опасаются того, что за деталями их деятельности могут шпионить российские спецслужбы.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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В ЦРУ запретили Telegram

Отмечается, что приложением Telegram часто используют российские военные блоггеры, которые освещают войну в Украине. В связи с этим в последнее время правительство США выражало обеспокоенность по поводу возможной утечки данных и нежелательного использования информации.

Так, сотрудникам ЦРУ запретили использовать мессенджер на рабочем месте. Для работы с ним людям нужно покидать территорию штаб-квартиры ведомства.

"В ЦРУ тем, кто анализирует Россию, запретили использовать свои настольные компьютеры для доступа к социальной сети Telegram, популярной среди российских военных блоггеров. Аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место", — говорится в сообщении.

Как пишет издание, в настоящее время американская разведка работает над укреплением своих усилий в области анализа информации из открытых источников (OSINT). Для этого, в частности, разработали инструмент, который по своему действию подобен ChatGPT. Принцип его работы состоит в отсеивании ненужной информации и выделении важной.

Напомним, еще в начале декабря 2023 года на сайте Офиса Президента появилась петиция по блокированию Telegram в Украине.

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