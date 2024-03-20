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Не просто учения — что означают для Путина последние военные испытания в КНДР

20 марта 2024 13:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Не просто учения — что означают для Путина последние военные испытания в КНДР
Испытание ракет в КНДР. Фото: North Korea&#39;s official Korean Central News Agency
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Северная Корея провела испытания реактивных систем залпового огня, проходивших под наблюдением лидера Ким Чен Ына. По данным экспертов, выпущенные из установок баллистические ракеты такого типа КНДР ранее передала в Россию для атак по Украине. Эксперты не исключают, что последние учения могут быть подготовкой к новой поставке военной помощи.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Отмечается, что учения, которые провели 18 марта, преследовали цель продемонстрировать мощь оборонной сферы КНДР.

В ходе испытаний из реактивных систем залпового огня выпущено 6 ракет калибром 600 миллиметров. Как отмечают специалисты, данные снаряды — это, вероятно, баллистические ракеты малой дальности, которые ранее передавал Ким Чен Ын РФ. Более того, Северная Корея может проводить такие тренировки прямо перед новым экспортом военной помощи.

"Существует хороший шанс, что они являются последним тестом на производительность перед экспортом в Россию", — говорится в сообщении.

Напомним, по предварительным оценкам от июля 2023 года Россия уже получила от Северной Кореи около 7 000 контейнеров с вооружением и военной техникой.

Кроме того, Ким Чен Ын призвал свою армию интенсивнее готовиться к войне. По его словам, это нужно "в соответствии с текущими обстоятельствами".

КНДР
военная помощь
ракета
война в Украине
тренировки
Россия
испытания

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