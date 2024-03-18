КНДР запустила ракету в бік Японського моря

Запуск північнокорейської балістичної ракети. Ілюстративне фото: REUTERS

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети в бік Японського моря. Тип цілі наразі не встановлено.

Про це повідомляє Yonhap у понеділок, 18 березня, спираючись на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

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"Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що виявив запуск, але не надав додаткових подробиць", — йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що це вже другий запуск балістичної ракети КНДР від початку року. Перший був 14 січня.

Запуск КНДР твердопаливної балістичної ракети середньої дальності 14 січня. Фото: North Korea's official Korean Central News Agency

Крім того, КНДР запустила ракету після завершення щорічних навчань Південної Кореї та Сполучених Штатів під назвою "Щит свободи". Навчання тривали 11 днів і мали на меті посилити стримування ядерної та ракетної загрози з боку Північної Кореї.

Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав свою армію інтенсивніше готуватися до війни. За його словами, це потрібно "відповідно до поточних обставин".я

Також ми писали, що Північна Корея вирішила скасувати всі закони про економічне співробітництво з Південною Кореєю.