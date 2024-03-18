КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Тип цели пока не установлен.
Об этом сообщает Yonhap в понедельник, 18 марта, опираясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Что известно о запуске ракеты Северной Кореи
"Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил запуск, но не предоставил дополнительных подробностей", — говорится в материале.
Издание отметило, что это уже второй запуск баллистической ракеты КНДР с начала года. Первый был 14 января.
Кроме того, КНДР запустила ракету по завершении ежегодных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов под названием "Щит свободы". Учения продолжались 11 дней и преследовали цель усилить сдерживание ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.
Напомним, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал свою армию интенсивнее готовиться к войне. По его словам, это нужно "в соответствии с текущими обстоятельствами".
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