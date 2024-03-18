Постачання зброї з КНДР до Росії — в Південній Кореї назвали загальні обсяги військової допомоги

Північнокорейська зброя. Ілюстративне фото: AP

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що за попередніми оцінками від липня 2023 року Росія вже отримала від Північної Кореї близько 7000 контейнерів з озброєнням і військовою технікою. Відносини сторін покращилися після саміту на російському космодромі, який провели диктатори РФ та КНДР Володимир Путін і Кім Чен Ин.

Про це повідомляє Yonhap News.

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У Сеулі підтвердили постачання озброєння та військової техніки до Росії Північною Кореєю. За оцінками Південної Кореї, загальний обсяг таких постачань склав вже 7000 контейнерів.

Коментуючи питання про те, чи буде Південна Корея надавати зброю Україні, Шин Вон Сік підтвердив позицію уряду країни та вкотре наголосив, що його держава не постачатиме летальну зброю Києву.

"Ми ніколи безпосередньо не надавали Україні летальну зброю, обладнання чи матеріали. Оскільки Сполученим Штатам частково не вистачало запасів снарядів, ми здійснювали експорт до них. Якщо позиція нашого уряду не зміниться, ця політика залишиться в силі", — підкреслив міністр.

Попри відмови у наданні зброї, Сеул продовжує постачати гуманітарну та нелетальну оборонну допомогу Україні. Йдеться про захисні костюми, обладнання для розмінування та інше військове спорядження.

Нагадаємо, в американському Пентагоні заявили, що від вересня минулого року Північна Корея надіслала Росії понад 10 тисяч контейнерів із боєприпасами.

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