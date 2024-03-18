Снабжение оружия из КНДР в Россию — в Южной Корее назвали общие объемы военной помощи

Северокорейское оружие. Иллюстративное фото: AP

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что, по предварительным оценкам, от июля 2023 года Россия уже получила от Северной Кореи около 7000 контейнеров с вооружением и военной техникой. Отношения сторон улучшились после саммита на российском космодроме, проведенном диктаторами РФ и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Yonhap News.

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В Сеуле подтвердили поставки вооружения и военной техники в Россию из Северной Кореи. По оценкам Южной Кореи, общий объем таких поставок составил уже 7000 контейнеров.

Комментируя вопрос о том, будет ли Южная Корея предоставлять оружие Украине, Шин Вон Сик подтвердил позицию правительства страны и в очередной раз подчеркнул, что его государство не будет поставлять летальное оружие Киеву.

"Мы никогда напрямую не предоставляли Украине летальное оружие, оборудование или материалы. Поскольку Соединенным Штатам частично не хватало запасов снарядов, мы осуществляли экспорт к ним. Если позиция нашего правительства не изменится, эта политика останется в силе", — подчеркнул министр.

Несмотря на отказ в оружии, Сеул продолжает поставлять гуманитарную и нелетальную оборонную помощь Украине. Речь идет о защитных костюмах, оборудовании для разминирования и другом военном снаряжении.

Напомним, в американском Пентагоне заявили, что с сентября прошлого года Северная Корея послала России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами.

Ранее мы писали, что СБУ подтвердила, что российские оккупанты обстреливают Украину северокорейскими ракетами. Речь идет о баллистике типа Hwasong-11.