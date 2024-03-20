Не просто навчання — що означають для Путіна останні військові випробування в КНДР

Випробування ракет у КНДР. Фото: North Korea's official Korean Central News Agency

Північна Корея провела випробовування реактивних систем залпового вогню, які проходили під наглядом лідера Кім Чен Ина. За даними експертів, балістичні ракети такого типу, які випустили з установок, КНДР раніше передала до Росії для атак по Україні. Експерти не виключають, що останні навчання можуть бути підготовкою до нового постачання військової допомоги.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Читайте також:

Військові навчання в КНДР

Зазначається, що навчання, які провели 18 березня, мали на меті продемонструвати міць оборонної сфери КНДР.

У ході випробувань із реактивних систем залпового вогню випустили 6 ракет калібром 600 міліметрів. Як зазначають фахівці, ці снаряди, ймовірно, балістичні ракети малої дальності, які Кім Чен Ин раніше передав РФ. Ба більше, Північна Корея може проводити такі тренування саме безпосередньо перед новим експортом військової допомоги.

"Існує хороший шанс, що вони є останнім тестом на продуктивність перед експортом до Росії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за попередніми оцінками від липня 2023 року, Росія вже отримала від Північної Кореї близько 7 000 контейнерів з озброєнням і військовою технікою.

Крім того, Кім Чен Ин закликав свою армію інтенсивніше готуватися до війни. За його словами, це потрібно "відповідно до поточних обставин".