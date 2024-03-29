Наводила российские КАБы на Сумскую область — СБУ разоблачила агента ФСБ

Задержание российского агента. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала вражеского агента, которая наводила российские авиабомбы на Сумскую область. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в пятницу, 29 марта.

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На что "охотилась" предательница

Правоохранители рассказали, что агент ФСБ готовила серию воздушных ударов по региону, в том числе с применением управляемых авиабомб. Основными целями врага были оборонные позиции ВСУ в 5-километровой зоне вблизи государственной границы Украины.

"Чтобы выполнить задание, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, обозначить их координаты на карте и направить соответствующий "отчет" оккупантам. Прежде всего, она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны", — отметила в СБУ.

Для этого российский агент под видом рядовой гражданки обходила пограничную местность и скрыто фиксировала "нужные" объекты на камеру собственного телефона. Правоохранители задержали ее "на горячем", когда предательница пыталась совершить новую разведывательную вылазку.

Что известно о коллаборантке

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась местная жительница, идеологическая поклонница российского режима. После начала полномасштабной войны она выражала в российских соцсетях антиукраинские нарративы и таким образом попала в поле зрения ФСБ. Незадолго была завербована вражеской спецслужбой.

"Сначала предательница шпионила для оккупантов в приграничном районе, где она проживала. Но после его обстрела женщину вместе с ее односельчанами эвакуировали в другой населенный пункт Сумской области. Там она оформилась как переселенка и планировала по заданию ФСБ в дальнейшем собирать разведданные о Силах обороны", — говорят в спецслужбе.

Какое наказание ждет вражеского агента

Следователи СБУ сообщили предательнице о подозрении за государственную измену, коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору. Ей грозит пожизненное заключение.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, недавно спецназовцы задержали в Днепре 22-летнего агента РФ. Молодой человек планировал скорректировать ракетный удар по военной и критической инфраструктуре города.

А в Полтавской области задержали двух агентов ФСБ, которые планировали взорвать участок железнодорожной линии, соединяющий центральные и восточные регионы Украины.