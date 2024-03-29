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Наводила російські КАБи на Сумщину — СБУ викрила агентку ФСБ

29 березня 2024 11:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наводила російські КАБи на Сумщину — СБУ викрила агентку ФСБ
Затримання російської агентки. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки затримала ворожу агентку, яка наводила російські авіабомби на Сумську область. Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у п'ятницю, 29 березня. 

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На що "полювала" зрадниця

Правоохоронці розповіли, що агентка ФСБ готувала серію повітряних ударів по регіону, у тому числі із застосуванням керованих авіабомб. Основними цілями ворога були оборонні позиції ЗСУ у 5-кілометровій зоні поблизу державного кордону України. 

"Щоб виконати завдання, фігурантка мала вистежити локації українських військ, позначити їхні координати на карті і направити відповідний "звіт" окупантам. Передусім вона намагалась виявити опорні укріпрайони та встановити розташування підрозділів Сил оборони", — зазначила в СБУ. 

Для цього російська агентка під виглядом пересічної громадянки обходила прикордонну місцевість та приховано фіксувала "потрібні" об’єкти на камеру власного телефону. Правоохоронці затримали її "на гарячому", коли зрадниця намагалась зробити нову розвідувальну вилазку.

Що відомо про колаборантку

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева жителька, ідеологічна прихильниця російського режиму. Після початку повномасштабної війни вона висловлювала в російських соцмережах антиукраїнські наративи і таким чином потрапила у поле зору ФСБ.  Незадовго була завербована ворожою спецслужбою.

"Спочатку зрадниця шпигувала для окупантів у прикордонному районі, де вона проживала. Але після його обстрілу жінку разом з її односельцями евакуювали до іншого населеного пункту Сумщини. Там вона оформилась як переселенка і планувала за завданням ФСБ надалі збирати розвіддані про Сили оборони", — кажуть в спецслужбі. 

Яке покарання чекає на ворожу агентку

Слідчі СБУ повідомили зрадниці про підозру за державну зраду, колабораційну діяльність і пособництво державі-агресору. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці затримали у Дніпрі 22-річного агента РФ. Молодик планував скоригувати ракетний удар по військовій і критичній інфраструктурі міста. 

А на Полтавщині затримали двох агентів ФСБ, які планували підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України

СБУ
Сумська область
Колаборант
війна в Україні
авіабомба

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