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Шпигував за ЗСУ під виглядом капелана — СБУ затримала агента РФ

28 березня 2024 14:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Шпигував за ЗСУ під виглядом капелана — СБУ затримала агента РФ
Затримання агента РФ. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки затримала "крота" російської розвідки, який під виглядом капелана намагався шпигувати за десантниками ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у четвер, 28 березня.

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Як зрадник РФ стежив за ЗСУ

Правоохоронці розповіли, що ворожий агент хотів "записатися" до однієї з бойових бригад ДШВ, щоб шпигувати за місцями її базування та переміщення у напрямку передової. Далі він планував встановити довірливі відносини з командуванням підрозділів десантно-штурмових військ.

"У такий спосіб він сподівався розширити свої "можливості" щодо збору даних про озброєння, робочі плани та бойові операції українських захисників. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили "крота", встановили його російських кураторів і задокументували їхню розвідувальну активність", — йдеться у повідомленні.

Після вияснення усіх даних, спецпризначенці затримали зрадника, коли він уже проходив співбесіди у штабі Командування українських десантників щодо "зарахування" до лав ЗСУ.

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Затримання агента РФ. Фото: СБУ

Що відомо про "крота" РФ

Слідство з'ясували, що затриманим виявився головний спеціаліст одного із департаментів Київської обласної військової адміністрації. Посадовець був дистанційно завербований кадровим співробітником 317-го розвідувального центру головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ). 

"Щоб видавати себе за капелана, киянин зробив собі фальшиву "довідку" про нібито належність до парафіян однієї з конфесій. До цього російська спецслужба давала йому "випробувальні" завдання ще під час його роботи у військовій адміністрації", — розповіли в СБУ. 

Комунікував з ворогом він через анонімний чат у месенджері. Під час затримання у зрадника вилучили мобільний телефон із доказами його листування з росіянами. 

  • Шпигував за ЗСУ під виглядом капелана — СБУ затримала агента РФ - фото 2
    Листування зрадника з росіянами. Фото: СБУ
  • Шпигував за ЗСУ під виглядом капелана — СБУ затримала агента РФ - фото 3
    Листування зрадника з росіянами. Фото: СБУ
  • Шпигував за ЗСУ під виглядом капелана — СБУ затримала агента РФ - фото 4
    Листування зрадника з росіянами. Фото: СБУ
  • Шпигував за ЗСУ під виглядом капелана — СБУ затримала агента РФ - фото 5
    Листування зрадника з росіянами. Фото: СБУ
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Яке покарання чекає на зрадника

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці затримали у Дніпрі 22-річного агента РФ. Молодик планував скоригувати ракетний удар по військовій і критичній інфраструктурі міста. 

А на Полтавщині затримали двох агентів ФСБ, які планували підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.

СБУ
ЗСУ
Колаборант
війна в Україні
військовий капелан

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