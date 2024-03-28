Шпионил за ВСУ под видом капеллана — СБУ задержала агента РФ

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала "крота" российской разведки, который под видом капеллана пытался шпионить за десантниками ВСУ. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в четверг, 28 марта.

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Правоохранители рассказали, что вражеский агент хотел "записаться" в одну из боевых бригад ДШУ, чтобы шпионить по местам ее базирования и перемещения в направлении передовой. Далее он планировал установить доверительные отношения с командованием подразделений десантно-штурмовых войск.

"Таким образом, он надеялся расширить свои "возможности" по сбору данных о вооружениях, рабочих планах и боевых операциях украинских защитников. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили "крота", установили его российских кураторов и задокументировали их разведывательную активность", — говорится в сообщении.

После выяснения всех данных, спецназовцы задержали предателя, когда он уже проходил собеседования в штабе Командования украинских десантников по "зачислению" в ряды ВСУ.

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Что известно о "кроте" РФ

Следствие выяснило, что задержанным оказался главный специалист одного из департаментов Киевской областной военной администрации. Чиновник был дистанционно завербован кадровым сотрудником 317-го разведывательного центра главного управления генштаба вооруженных сил России (ГРУ).

"Чтобы выдавать себя за капеллана, киевлянин сделал себе фальшивую справку о якобы принадлежности к прихожанам одной из конфессий. До этого российская спецслужба давала ему "испытательные" задачи еще во время его работы в военной администрации", — рассказали в СБУ.

Общался с врагом он через анонимный чат в мессенджере. Во время задержания у предателя изъяли мобильный телефон с поличным с россиянами.

Переписка предателя с россиянами. Фото: СБУ

Переписка предателя с россиянами. Фото: СБУ

Переписка предателя с россиянами. Фото: СБУ

Переписка предателя с россиянами. Фото: СБУ 1/4 ​ 4

Какое наказание ждет предателя

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно спецназовцы задержали в Днепре 22-летнего агента РФ. Молодой человек планировал скорректировать ракетный удар по военной и критической инфраструктуре города.

А в Полтавской области задержали двух агентов ФСБ, которые планировали взорвать участок железнодорожной линии, соединяющей центральные и восточные регионы Украины.