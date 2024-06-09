НАТО планирует создать новую должность специального посланника в Украине, — Foreign Policy

Флаг НАТО в Киеве. Фото иллюстративное: Офис Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции

В Североатлантическом альянсе рассуждают о том, чтобы создать новую должность специального представителя в Украине. Постоянный офис посланника НАТО будет в Киеве.

Об этом сообщает американское издание Foreign Policy.

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Презентация новой должности, вероятно, состоится на саммите НАТО в июле

Информацию о спецпредставителе НАТО, который будет работать в столице Украины, изданию подтвердили западные чиновники и помощники конгрессменов США.

"План, который будет представлен на саммите НАТО в Вашингтоне в июле, предусматривает создание новой должности "старшего гражданского представителя" НАТО в Украине по образцу аналогичной должности, которая была у НАТО в Афганистане во время почти двадцатилетнего присутствия там. Новый посланник будет координировать поддержку Украины со стороны Альянса, в том числе потоки военной помощи Киеву от разных западных стран", — пишет Foreign Policy.

Некоторые западные чиновники считают это свидетельством еще большей поддержки Украины со стороны НАТО.

"Мы ищем способы институционализировать поступающую в Украину часть двусторонней поддержки и передать ее альянсу НАТО, чтобы обеспечить большую согласованность этой помощи и гарантировать, что в рамках альянса будет адекватное распределение бремени в нашей коллективной поддержке Украины", — заявила посол США при НАТО Джулианна Смит.

Однако есть и скептики. Так, ряд должностных лиц НАТО расценивает создание новой должности как урезание пакета помощи, ведь вопрос вступления Украины в НАТО снова откладывается.

Напомним, во время саммита НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне, не будут рассматривать вопрос вступления Украины в военный блок.

Ранее мы сообщали, что помощник генсека НАТО Дэвид Ван Веэл заявил, что Альянс и Украина хотят подписать соглашение о расширении сотрудничества в сфере оборонных технологий.