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НАТО хоче відправити в Україну свого спецпредставника, — ЗМІ

9 червня 2024 01:13
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
НАТО планує створити нову посаду спеціального посланника в Україні, — Foreign Policy
Прапор НАТО у Києві. Фото ілюстративне: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Північноатлантичному альянсі міркують над тим, аби створити нову посаду спеціального представника в Україні. Постійний офіс посланника НАТО буде у Києві.

Про це повідомляє американське видання Foreign Policy

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Презентація нової посади, ймовірно, відбудеться на Саміті НАТО у липні 

Інформацію про спецпредставника НАТО, який працюватиме у столиці України, виданню підтвердили західні посадовці і помічники конгресменів США.

"План, який буде представлений на саміті НАТО у Вашингтоні в липні, передбачає створення нової посади "старшого цивільного представника" НАТО в Україні за зразком аналогічної посади, яку НАТО мав в Афганістані під час своєї майже двадцятирічної присутності там. Новий посланник координуватиме підтримку України з боку Альянсу, в тому числі потоки військової допомоги Києву від різних західних країн", — пише Foreign Policy.

Деякі західні посадовці вважають це свідченням ще більшої підтримки України з боку НАТО.

"Ми шукаємо способи інституціоналізувати частину двосторонньої підтримки, яка надходить в Україну, і передати її альянсу НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги і гарантувати, що в рамках альянсу буде адекватний розподіл тягаря в нашій колективній підтримці України", — заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

Проте є і скептики. Так, низка посадоців НАТО розцінює створення нової посади, як урізання пакету допомоги, адже питання вступу України в НАТО знову відкладається.  

Нагадаємо, під час Саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, не будуть розглядати питання вступу України до військового блоку. 

Раніше ми повідомляли, що помічник генсека НАТО Девід ван Веел заявив, що Альянс та Україна хочуть підписати угоду про розширення співпраці у сфері оборонних технологій.

Київ
війна
допомога
НАТО
військова допомога
саміт

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