Следующим президентом Турции может стать зять Эрдогана, — WSJ

Зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сельчук Байрактар. Фото: Twitter/Selçuk Bayraktar

Следующим президентом Турции может стать зять действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана Сельчук Байрактар. Он является главой правления и техническим директором компании Baykar.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также:

Следующий президент Турции

"Сельчук Байрактар, инженер, разрабатывавший беспилотники Bayraktar TB2, теперь рассматривается как потенциальный наследник своего тестя Реджепа Тайипа Эрдогана", — говорится в материале.

WJS отмечает, что беспилотники Bayraktar TB2 сыграли ключевую роль в сдерживании вторжения российских оккупантов в Украину, взрывая военные конвои Кремля, направлявшиеся в Киев.

Отмечается, что сейчас Сельчук Байрактар является одним из самых популярных общественных деятелей в своей стране. Он также ранее не исключал своего возможного участия в президентских выборах при условии запроса от президента Эрдогана, но одновременно заявлял об отсутствии намерения активно заниматься политикой.

Напомним, в Турции совершил первый полет новый прототип беспилотника Bayraktar TB3 PT-2. Его планируют использовать, запуская с кораблей с короткой взлетной полосой.

Также Эрдоган объявил, что местные выборы могут стать для него последними в политической карьере. Турецкий лидер находится у власти более 20 лет.