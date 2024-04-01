Следующим президентом Турции может стать зять Эрдогана, — WSJ
Следующим президентом Турции может стать зять действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана Сельчук Байрактар. Он является главой правления и техническим директором компании Baykar.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Следующий президент Турции
"Сельчук Байрактар, инженер, разрабатывавший беспилотники Bayraktar TB2, теперь рассматривается как потенциальный наследник своего тестя Реджепа Тайипа Эрдогана", — говорится в материале.
WJS отмечает, что беспилотники Bayraktar TB2 сыграли ключевую роль в сдерживании вторжения российских оккупантов в Украину, взрывая военные конвои Кремля, направлявшиеся в Киев.
Отмечается, что сейчас Сельчук Байрактар является одним из самых популярных общественных деятелей в своей стране. Он также ранее не исключал своего возможного участия в президентских выборах при условии запроса от президента Эрдогана, но одновременно заявлял об отсутствии намерения активно заниматься политикой.
Напомним, в Турции совершил первый полет новый прототип беспилотника Bayraktar TB3 PT-2. Его планируют использовать, запуская с кораблей с короткой взлетной полосой.
Также Эрдоган объявил, что местные выборы могут стать для него последними в политической карьере. Турецкий лидер находится у власти более 20 лет.
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