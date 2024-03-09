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Ердоган натякнув, що може піти з політики після виборів

9 березня 2024 20:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ердоган натякнув, що може піти з політики після виборів
Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що майбутні місцеві вибори, намічені на 31 березня, можуть стати для нього останніми у політичній кар'єрі. Турецький лідер перебуває при владі понад 20 років.

Про це повідомило видання Deutsche Welle у суботу, 9 березня.

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Останні вибори Ердогана

Ердоган заявив, що ці вибори є фіналом для нього.

"Згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори", — заявив Ердоган.

Турецький лідер наголосив, що результат виборів означатиме "передачу естафети моїм послідовникам".

Вибори в Туреччині

Хоча Ердоган безпосередньо не бере участі у місцевих виборах, існують питання щодо здатності його Партії справедливості та розвитку забезпечити перемогу над опозиційними кандидатами у таких ключових містах, як Анкара та Стамбул.

Перебуваючи при владі в Туреччині понад два десятиліття, Ердогана вперше було обрано прем'єр-міністром у 2003 році, а у 2014 році обійняв посаду президента, після чого був переобраний двічі. Його термін повноважень спливає у 2028 році.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова надати майданчик для переговорів України та Росії. Він вважає, що дипломатичний спосіб є основним у вирішенні конфлікту.

Раніше Ердоган запропонував Президенту України Володимиру Зеленському посередництво у переговорах із Росією.

Туреччина
вибори
Реджеп Ердоган
політики
президент

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