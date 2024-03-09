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Эрдоган намекнул, что может уйти из политики после выборов

9 марта 2024 20:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эрдоган намекнул, что может уйти из политики после выборов
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что предстоящие местные выборы, намеченные на 31 марта, могут стать для него последними в политической карьере. Турецкий лидер находится у власти более 20 лет.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle в субботу, 9 марта.

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Эрдоган заявил, что эти выборы являются финалом для него. 

"Согласно мандату, предоставленному законом, это мои последние выборы", — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что исход выборов будет означать "передачу эстафеты моим последователям".

Выборы в Турции

Хотя Эрдоган напрямую не участвует в местных выборах, существуют вопросы относительно способности его Партии справедливости и развития обеспечить победу над оппозиционными кандидатами в таких ключевых городах, как Анкара и Стамбул.

Находясь у власти в Турции более двух десятилетий, Эрдоган впервые был избран премьер-министром в 2003 году, а в 2014 году занял пост президента, после чего был переизбран дважды. Его срок полномочий истекает в 2028 году.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова предоставить площадку для переговоров Украины и России. Он считает, что дипломатический способ является основным в разрешении конфликта.

Ранее Эрдоган предложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому посредничество в переговорах с Россией.

Турция
выборы
Реджеп Эрдоган
политики
президент

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