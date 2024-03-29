Байден та Ердоган зустрінуться в травні, — Reuters

Джо Байден та Реджеп Ердоган. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Президент США Джо Байден буде приймати в Білому домі президента Туреччини Реджепа Ердогана. Турецький президент прибуде до Вашингтона у травні, сама ж зустріч лідерів країн відбудеться 9 травня.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Читайте також:

Байден зустрінеться з Ердоганом у травні

За інформацією видання, це буде перший офіційний візит турецького президента до США за час каденції Джо Байдена. Зв'язки між Стамбулом та Вашингтоном довгий час були напружені через розбіжність у низці питань, але прогрес відбувся після того, як Анкара ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО.

Водночас у Вашингтоні розглядають зустріч як можливість домовитися про повну заборону на переправлення через Туреччину товарів подвійного призначення, які Росія може використовувати у війні проти України.

Зазначається, що востаннє турецький президент перебував у Штатах у 2019 році, коли посаду голови Білого дому обіймав Дональд Трамп, з яким в Ердогана були хороші особисті зв'язки.

Нагадаємо, раніше Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна "м'ясником" та ініціював збільшення податків для мільярдерів для того, щоб у тому числі надати допомогу для України та захистити її від РФ.

Водночас Реджеп Ердоган оголосив, що вибори президента Туреччини, які пройдуть 31 березня, можуть стати для нього останніми у політичній кар'єрі, оскільки чинний глава держави провів у політиці вже понад 20 років.