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Байден та Ердоган зустрінуться в травні, — Reuters

29 березня 2024 23:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Байден та Ердоган зустрінуться в травні, — Reuters
Джо Байден та Реджеп Ердоган. Фото: REUTERS/Peter Nicholls
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент США Джо Байден буде приймати в Білому домі президента Туреччини Реджепа Ердогана. Турецький президент прибуде до Вашингтона у травні, сама ж зустріч лідерів країн відбудеться 9 травня.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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За інформацією видання, це буде перший офіційний візит турецького президента до США за час каденції Джо Байдена. Зв'язки між Стамбулом та Вашингтоном довгий час були напружені через розбіжність у низці питань, але прогрес відбувся після того, як Анкара ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО.

Водночас у Вашингтоні розглядають зустріч як можливість домовитися про повну заборону на переправлення через Туреччину товарів подвійного призначення, які Росія може використовувати у війні проти України.

Зазначається, що востаннє турецький президент перебував у Штатах у 2019 році, коли посаду голови Білого дому обіймав Дональд Трамп, з яким в Ердогана були хороші особисті зв'язки.

Нагадаємо, раніше Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна "м'ясником" та ініціював збільшення податків для мільярдерів для того, щоб у тому числі надати допомогу для України та захистити її від РФ.

Водночас Реджеп Ердоган оголосив, що вибори президента Туреччини, які пройдуть 31 березня, можуть стати для нього останніми у політичній кар'єрі, оскільки чинний глава держави провів у політиці вже понад 20 років. 

Джо Байден
США
Туреччина
Реджеп Ердоган
політики

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