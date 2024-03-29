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Байден и Эрдоган встретятся в мае, — Reuters

29 марта 2024 23:47
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Илья Рябинин
редактор
Байден и Эрдоган встретятся в мае, — Reuters
Джо Байден и Реджеп Эрдоган. Фото: REUTERS/Peter Nicholls
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент США Джо Байден будет принимать в Белом доме президента Турции Реджепа Эрдогана. Турецкий президент прибудет в Вашингтон в мае, а встреча лидеров стран состоится 9 мая.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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По информации издания, это будет первый официальный визит турецкого президента в США во время каденции Джо Байдена. Связи между Стамбулом и Вашингтоном долгое время были напряжены из-за разногласий в ряде вопросов, но прогресс произошел после того, как Анкара ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО.

В то же время в Вашингтоне рассматривают встречу как возможность договориться о полном запрете на переправку через Турцию товаров двойного назначения, которые Россия может использовать в войне против Украины.

В последний раз турецкий президент находился в Штатах в 2019 году, когда пост главы Белого дома занимал Дональд Трамп, с которым у Эрдогана были хорошие личные связи.

Напомним, ранее Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина "мясником" и инициировал увеличение налогов для миллиардеров для того, чтобы, в том числе оказать помощь Украине и защитить ее от РФ.

В то же время Реджеп Эрдоган объявил, что прошедшие 31 марта выборы президента Турции могут стать для него последними в политической карьере, поскольку действующий глава государства провел в политике уже более 20 лет.

Джо Байден
США
Турция
Реджеп Эрдоган
политики

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