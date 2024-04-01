Наступним президентом Туреччини може стати зять Ердогана, — WSJ
Наступним президентом Туреччини може стати зять чинного глави держави Реджепа Тайїпа Ердогана Сельчук Байрактар. Він є головою правління та технічний директор компанії Baykar.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Наступний президент Туреччини
"Сельчук Байрактар, інженер, який розробляв безпілотники Bayraktar TB2, тепер розглядається як потенційний спадкоємець свого тестя Реджепа Тайїпа Ердогана", — йдеться у матеріалі.
WJS зазначає, що безпілотники Bayraktar TB2 зіграли ключову роль у стримуванні вторгнення російських окупантів в Україну, підриваючи військові конвої Кремля, що прямували до Києва.
Зазначається, що наразі Сельчук Байрактар є одним з найпопулярніших громадських діячів у своїй країні. Він також раніше не виключав своєї можливої участі у президентських виборах за умови запиту від президента Ердогана, але одночасно заявляв про відсутність наміру активно займатися політикою.
Нагадаємо, у Туреччині здійснив перший політ новий прототип безпілотника Bayraktar TB3 PT-2. Його планують використовувати, запускаючи з кораблів з короткою злітною смугою.
Також Ердоган оголосив, що місцеві вибори можуть стати для нього останніми у політичній кар'єрі. Турецький лідер перебуває при владі понад 20 років.
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