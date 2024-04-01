Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Наступним президентом Туреччини може стати зять Ердогана, — WSJ arrow

Наступним президентом Туреччини може стати зять Ердогана, — WSJ

1 квітня 2024 08:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наступним президентом Туреччини може стати зять Ердогана, — WSJ
Зять президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Сельчук Байрактар. Фото: Twitter/Selçuk Bayraktar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Наступним президентом Туреччини може стати зять чинного глави держави Реджепа Тайїпа Ердогана Сельчук Байрактар. Він є головою правління та технічний директор компанії Baykar.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Читайте також:

Наступний президент Туреччини

"Сельчук Байрактар, інженер, який розробляв безпілотники Bayraktar TB2, тепер розглядається як потенційний спадкоємець свого тестя Реджепа Тайїпа Ердогана", — йдеться у матеріалі.

WJS зазначає, що безпілотники Bayraktar TB2 зіграли ключову роль у стримуванні вторгнення російських окупантів в Україну, підриваючи військові конвої Кремля, що прямували до Києва.

Зазначається, що наразі Сельчук Байрактар є одним з найпопулярніших громадських діячів у своїй країні. Він також раніше не виключав своєї можливої участі у президентських виборах за умови запиту від президента Ердогана, але одночасно заявляв про відсутність наміру активно займатися політикою.

Нагадаємо, у Туреччині здійснив перший політ новий прототип безпілотника Bayraktar TB3 PT-2. Його планують використовувати, запускаючи з кораблів з короткою злітною смугою.

Також Ердоган оголосив, що місцеві вибори можуть стати для нього останніми у політичній кар'єрі. Турецький лідер перебуває при владі понад 20 років.

Туреччина
Реджеп Ердоган
Байрактар
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК