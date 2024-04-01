Наступним президентом Туреччини може стати зять Ердогана, — WSJ

Зять президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Сельчук Байрактар. Фото: Twitter/Selçuk Bayraktar

Наступним президентом Туреччини може стати зять чинного глави держави Реджепа Тайїпа Ердогана Сельчук Байрактар. Він є головою правління та технічний директор компанії Baykar.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Наступний президент Туреччини

"Сельчук Байрактар, інженер, який розробляв безпілотники Bayraktar TB2, тепер розглядається як потенційний спадкоємець свого тестя Реджепа Тайїпа Ердогана", — йдеться у матеріалі.

WJS зазначає, що безпілотники Bayraktar TB2 зіграли ключову роль у стримуванні вторгнення російських окупантів в Україну, підриваючи військові конвої Кремля, що прямували до Києва.

Зазначається, що наразі Сельчук Байрактар є одним з найпопулярніших громадських діячів у своїй країні. Він також раніше не виключав своєї можливої участі у президентських виборах за умови запиту від президента Ердогана, але одночасно заявляв про відсутність наміру активно займатися політикою.

Нагадаємо, у Туреччині здійснив перший політ новий прототип безпілотника Bayraktar TB3 PT-2. Його планують використовувати, запускаючи з кораблів з короткою злітною смугою.

Також Ердоган оголосив, що місцеві вибори можуть стати для нього останніми у політичній кар'єрі. Турецький лідер перебуває при владі понад 20 років.