У Туреччині здійснив перший політ новий прототип Bayraktar

Політ "Байрактару". Фото: скриншот з відео

У Туреччині здійснив перший політ новий прототип безпілотника Bayraktar TB3 PT-2. Його планують використовувати, запускаючи з кораблів з короткою злітною смугою.

Відео польоту оприлюднив технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар в X у неділю, 24 березня.

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Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇 #BayraktarTB3 PT-2 İlk Uçuş | PT-2 First Flight ✈️ ⚓️🚀



✅ 2.Prototip İlk Uçuş Testi | Prototype #2 First Flight Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/6BMBkTquBT — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 23, 2024

Новий безпілотник Bayraktar

"Золотий вік турецької авіації. Перший політ Bayraktar TB3 PT-2. Перше льотне випробування другого прототипу", — написав Байрактар.

Новий прототип Bayraktar повинен стати першим бойовим безпілотником у світі, що має здатність злітати та приземлятися з кораблів із короткою злітною смугою.

Також він має таку конструкцію крила, що дозволяє його складати.

Скриншот допису Байрактара

Раніше стало відомо, що бойовий безпілотник Bayraktar успішно озброюють надзвуковою ракетою. Він уже пройшов випробування та влучив у ціль на відстані 55 км.

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