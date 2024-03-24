Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Туреччині здійснив перший політ новий прототип Bayraktar arrow

У Туреччині здійснив перший політ новий прототип Bayraktar

24 березня 2024 14:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Туреччині здійснив перший політ новий прототип Bayraktar
Політ "Байрактару". Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Туреччині здійснив перший політ новий прототип безпілотника Bayraktar TB3 PT-2. Його планують використовувати, запускаючи з кораблів з короткою злітною смугою.

Відео польоту оприлюднив технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар в X у неділю, 24 березня.

Читайте також:

Новий безпілотник Bayraktar

"Золотий вік турецької авіації. Перший політ Bayraktar TB3 PT-2. Перше льотне випробування другого прототипу", — написав Байрактар.

Новий прототип Bayraktar повинен стати першим бойовим безпілотником у світі, що має здатність злітати та приземлятися з кораблів із короткою злітною смугою.

Також він має таку конструкцію крила, що дозволяє його складати. 

Сельчук Байрактар про новий БпЛА
Скриншот допису Байрактара

Раніше стало відомо, що бойовий безпілотник Bayraktar успішно озброюють надзвуковою ракетою. Він уже пройшов випробування та влучив у ціль на відстані 55 км.

Також авіаексперт Анатолій Храпчинський відповів, чи здатна антидронова рушниця збивати "шахеди". Він презентував один з екземплярів, які виробляють в Україні.

Туреччина
безпілотники
Bayraktar
технології
Байрактар
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом