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В Турции совершил первый полет новый прототип Bayraktar

24 марта 2024 14:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Турции совершил первый полет новый прототип Bayraktar
Полет "Байрактара". Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Турции совершил первый полет новый прототип беспилотника Bayraktar TB3 PT-2. Его планируют использовать, запуская с кораблей с короткой взлетной полосой.

Видео полета обнародовал технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар в X в воскресенье, 24 марта.

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"Золотой век турецкой авиации. Первый полет Bayraktar TB3 PT-2. Первое летное испытание второго прототипа", — написал Байрактар.

Новый прототип Bayraktar должен стать первым боевым беспилотником в мире, обладающим способностью взлетать и приземляться с кораблей с короткой взлетной полосой.

Также он имеет такую конструкцию крыла, что позволяет его складывать.

Сельчук Байрактор о новом БпЛА
Скриншот поста Байрактара

Ранее стало известно, что боевой беспилотник Bayraktar успешно вооружается сверхзвуковой ракетой. Он уже прошел испытание и попал в цель на расстоянии 55 км.

Также авиаэксперт Анатолий Храпчинский ответил, способно ли антидроновое ружье сбивать "шахеды". Он презентовал один из экземпляров, которые производят в Украине.

Турция
беспилотники
Bayraktar
технологии
Байрактар
дроны

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