В Турции совершил первый полет новый прототип Bayraktar
В Турции совершил первый полет новый прототип беспилотника Bayraktar TB3 PT-2. Его планируют использовать, запуская с кораблей с короткой взлетной полосой.
Видео полета обнародовал технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар в X в воскресенье, 24 марта.
Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇 #BayraktarTB3 PT-2 İlk Uçuş | PT-2 First Flight ✈️ ⚓️🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 23 марта, 2024
✅ 2.Prototip İlk Uçuş Testi | Prototype #2 First Flight Test #MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/6BMBkTquBT
Новый беспилотник Bayraktar
"Золотой век турецкой авиации. Первый полет Bayraktar TB3 PT-2. Первое летное испытание второго прототипа", — написал Байрактар.
Новый прототип Bayraktar должен стать первым боевым беспилотником в мире, обладающим способностью взлетать и приземляться с кораблей с короткой взлетной полосой.
Также он имеет такую конструкцию крыла, что позволяет его складывать.
Ранее стало известно, что боевой беспилотник Bayraktar успешно вооружается сверхзвуковой ракетой. Он уже прошел испытание и попал в цель на расстоянии 55 км.
Также авиаэксперт Анатолий Храпчинский ответил, способно ли антидроновое ружье сбивать "шахеды". Он презентовал один из экземпляров, которые производят в Украине.
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