В Турции совершил первый полет новый прототип Bayraktar

Полет "Байрактара". Фото: скриншот с видео

В Турции совершил первый полет новый прототип беспилотника Bayraktar TB3 PT-2. Его планируют использовать, запуская с кораблей с короткой взлетной полосой.

Видео полета обнародовал технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар в X в воскресенье, 24 марта.

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Türk Havacılığının Altın Çağı 🥇 #BayraktarTB3 PT-2 İlk Uçuş | PT-2 First Flight ✈️ ⚓️🚀



✅ 2.Prototip İlk Uçuş Testi | Prototype #2 First Flight Test #MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/6BMBkTquBT — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 23 марта, 2024

Новый беспилотник Bayraktar

"Золотой век турецкой авиации. Первый полет Bayraktar TB3 PT-2. Первое летное испытание второго прототипа", — написал Байрактар.

Новый прототип Bayraktar должен стать первым боевым беспилотником в мире, обладающим способностью взлетать и приземляться с кораблей с короткой взлетной полосой.

Также он имеет такую конструкцию крыла, что позволяет его складывать.

Скриншот поста Байрактара

Ранее стало известно, что боевой беспилотник Bayraktar успешно вооружается сверхзвуковой ракетой. Он уже прошел испытание и попал в цель на расстоянии 55 км.

Также авиаэксперт Анатолий Храпчинский ответил, способно ли антидроновое ружье сбивать "шахеды". Он презентовал один из экземпляров, которые производят в Украине.