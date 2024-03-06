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Нардепы пришли на заседание Рады, которое накануне отменили — детали

6 марта 2024 13:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Нардепы пришли на заседание Рады, которое накануне отменили — детали
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: Facebook/Верховна Рада України
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Народные депутаты от партии "Европейская солидарность" пришли на заседание Верховной Рады, которое накануне отменили. Народные избранники говорят, что двери в сессионный зал закрыты.

Об этом сообщили нардеп Ирина Геращенко в среду, 6 марта.

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По словам Геращенко, сегодня должно было состоятся заседание Верховной Рады Украины.

"Двери закрыты. Никого, кроме “Европейской солидарности” нет. И слуги пытаются свой внутренний кризис переложить на весь парламент. И отменили заседание Верховной Рады, хотя на повестке дня стояли важные законы", — сообщила нардеп.  

В то же время Геращенко указала, что в кулуарах ВРУ открыта выставка, посвященная шевченковским дням, но ее никто не посетил. 

"Нет ни депутатов, ни журналистов. Это просто "потемковские дежурные деревни" тут строят эти два года, вместо того, чтобы усиливать парламентаризм", — добавила нардеп.

Геращенко уточнила, что партия "Европейская солидарность" решительно выступает против блокирования деятельности парламента, а также отмены работы депутатов и пленарных заседаний. 

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Сообщение Ирины Геращенко. Фото: скриншот

Напомним, в Верховной Раде Украины отменили заседания на 6-8 марта. В ходе них парламент должен был рассмотреть новый законопроект о мобилизации.

Вскоре глава партии "Слуга народ" Давид Арахамия сообщил, что заседания Верховной Рады 6-8 марта были отменены из-за "срочной задачи" для нардепов.

Верховная Рада
нардепы
политики
народные депутаты

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