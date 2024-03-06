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Нардепи прийшли на засідання Ради, яке напередодні скасували

6 березня 2024 13:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нардепи прийшли на засідання Ради, яке напередодні скасували
Засідання Верховної Ради України Фото: Facebook/Верховна Рада України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Народні депутати від партії "Європейська солідарність" прийшли на засідання Верховної Ради, яке напередодні скасували. Народні обранці кажуть, що двері до сесійної зали зачинені.

Про це повідомили нардеп Ірина Геращенко у середу, 6 березня.

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Зачинені двері Верховної Ради

За словами Геращенка, сьогодні мало відбутися засідання Верховної Ради України.

"Двері зачинені. Нікого, окрім “Європейської солідарності”, немає. І слуги намагаються свою внутрішню кризу перекласти на весь парламент. І скасували засідання Верховної Ради, хоча на порядку денному стояли важливі закони", — повідомила нардеп.

Водночас Геращенко вказала, що в кулуарах ВРУ відкрито виставку, присвячену шевченківським дням, але її ніхто не відвідав.

"Немає ні депутатів, ні журналістів. Це просто "потемківські чергові села" тут будують ці два роки замість того, щоб посилювати парламентаризм", — додала нардеп.

Геращенко уточнила, що партія "Європейська солідарність" рішуче виступає проти блокування діяльності парламенту, а також скасування роботи депутатів та пленарних засідань.

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Повідомлення Ірини Геращенко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня. Під час них парламент мав розглянути новий законопроєкт про мобілізацію.

Незабаром голова партії "Слуга народ" Давид Арахамія повідомив, що засідання Верховної Ради 6-8 березня були скасовані через "термінове завдання" для нардепів.

Верховна Рада
нардепи
політики
народні депутати

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