Нардеп заявил, что Украина допустила ошибки при создании канала FREEДОМ

Нардеп и глава парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев. Фото: скриншот с видео

Народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что при создании канала FREEДОМ Украина допустила ошибку. Тогда было мнение, что его нужно направить на Россию.

Об этом Никита Потураев сказал на международном форуме "Креативная Украина" во вторник, 19 марта.

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Ошибки при создании канала FREEДОМ

По словам Потураева, FREEДОМ нужно было направить на Европу и другие страны, где есть русскоязычные диаспоры.

Нардеп также говорил о телеканале "Дом", который создавали для вещания на временно оккупированных территориях. Потураев предлагает транслировать его за границу.

"Нам надо решить только определенные технические вопросы, чтобы он был по меньшей мере так же представлен как FREEДОМ", — заявил он.

Напомним, на начало февраля 2024 года телемарафону "Единые новости" доверяют 36% украинцев, 47% — не доверяют. Более критичны к телепроекту жители западных и центральных регионов, а также граждане, которые не доверят Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также Государственная служба специальной связи и защиты информации построит систему блокирования российского вещания на приграничных территориях Украины. Речь идет о девяти областях. На это потратят 152 миллиона гривен.