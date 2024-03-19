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Нардеп заявив, що Україна припустилася помилок під час створення каналу FREEДОМ

19 березня 2024 18:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардеп заявив, що Україна припустилася помилок під час створення каналу FREEДОМ
Нардеп і голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат та голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що під час створення каналу FREEДОМ Україна припустилася помилки. Тоді була думка, що його потрібно спрямувати на Росію. 

Про це Микита Потураєв сказав на міжнародному форумі "Креативна Україна" у вівторок, 19 березня.

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Виступ Микити Потураєва. Фото: скриншот

Помилки під час створення каналу FREEДОМ

За словами Потураєва, FREEДОМ потрібно було спрямувати на Європу та інші країни, де є російськомовні діаспори.

Нардеп також говорив про телеканал "Дім", який створювали для мовлення на тимчасово окупованих територіях. Потураєв пропонує транслювати його на закордон. 

"Нам треба вирішити тільки певні технічні питання, щоб він був щонайменше так само представлений як FREEДОМ", — заявив він.

Нагадаємо, станом на початок лютого 2024 року телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, 47% — не довіряють. Більш критичні до телепроєкту мешканці західних та центральних регіонів, а також громадяни, які не довірять Президенту України Володимиру Зеленському.

Також Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації побудує систему блокування російського мовлення на прикордонних територіях України. Йдеться про дев'ять областей. На це витратять 152 мільйони гривень.

українці
Україна
нардепи
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помилки

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