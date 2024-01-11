Нардеп прокомментировал скандал с увольнением Безуглой

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: УНИАН

Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на скандал с увольнением Марьяны Безуглой. Он отметил, что постановление об отстранении его от должности проголосуют сегодня.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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Скандал с увольнением Безуглой

"Я знаю около десятка людей в Слуге, которые уже кричали, что вся эта история по Безуглой именно так и закончится. Поэтому нет никакого смысла набирать негатив (что происходило последний несколько месяцев). Но их не услышали", — написал Железняк.

Так, в результате постановление об отстранении от должности заместителя оборонного Комитета проголосуют сегодня, 11 января.

По его словам, президиум выглядит странно, потому что вчера из-за блокирования рассмотрения постановления "по факту потеряли половину повестки дня".

"Фракция и партия еще удивительнее, так как, кроме того, что уже набрали негатива, так еще и от Марьяны получили подачу как "слабая фракция и партия в сотрудничестве с ОПЗЖ", — отметил нардеп.

По его мнению, нет никакого логического объяснения, зачем было доводить ситуацию до этого состояния.

"Досадно, что сначала прошли все грабли, а только потом сделали как надо", — добавил Железняк.

Скриншот поста Железняка

Скриншот поста Железняка

Напомним, что 10 января практически все фракции ВР предложили вынести на голосование ВР постановление об увольнении депутата Марьяны Безуглой либо из оборонного комитета, либо с занимаемой должности.

Однако глава ВР Руслан Стефанчук отказался выносить эти вопросы на повестку дня и досрочно закрыл заседание Рады.

Также мы писали, что народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа".

Она добавила, что ей "не нужна квота заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки" при якобы ей навязываемых условиях.