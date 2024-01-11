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Нардеп прокомментировал скандал с увольнением Безуглой

11 января 2024 09:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Нардеп прокомментировал скандал с увольнением Безуглой
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на скандал с увольнением Марьяны Безуглой. Он отметил, что постановление об отстранении его от должности проголосуют сегодня.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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"Я знаю около десятка людей в Слуге, которые уже кричали, что вся эта история по Безуглой именно так и закончится. Поэтому нет никакого смысла набирать негатив (что происходило последний несколько месяцев). Но их не услышали", — написал Железняк.

Так, в результате постановление об отстранении от должности заместителя оборонного Комитета проголосуют сегодня, 11 января.

По его словам, президиум выглядит странно, потому что вчера из-за блокирования рассмотрения постановления "по факту потеряли половину повестки дня".

"Фракция и партия еще удивительнее, так как, кроме того, что уже набрали негатива, так еще и от Марьяны получили подачу как "слабая фракция и партия в сотрудничестве с ОПЗЖ", — отметил нардеп.

По его мнению, нет никакого логического объяснения, зачем было доводить ситуацию до этого состояния.

"Досадно, что сначала прошли все грабли, а только потом сделали как надо", — добавил Железняк.

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Скриншот поста Железняка
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Скриншот поста Железняка

Напомним, что 10 января практически все фракции ВР предложили вынести на голосование ВР постановление об увольнении депутата Марьяны Безуглой либо из оборонного комитета, либо с занимаемой должности.

Однако глава ВР Руслан Стефанчук отказался выносить эти вопросы на повестку дня и досрочно закрыл заседание Рады.

Также мы писали, что народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа".

Она добавила, что ей "не нужна квота заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки" при якобы ей навязываемых условиях.

Верховная Рада
Ярослав Железняк
скандал
Марьяна Безуглая
увольнение

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