Нардеп прокомментировал скандал с увольнением Безуглой
Народный депутат Ярослав Железняк отреагировал на скандал с увольнением Марьяны Безуглой. Он отметил, что постановление об отстранении его от должности проголосуют сегодня.
Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Скандал с увольнением Безуглой
"Я знаю около десятка людей в Слуге, которые уже кричали, что вся эта история по Безуглой именно так и закончится. Поэтому нет никакого смысла набирать негатив (что происходило последний несколько месяцев). Но их не услышали", — написал Железняк.
Так, в результате постановление об отстранении от должности заместителя оборонного Комитета проголосуют сегодня, 11 января.
По его словам, президиум выглядит странно, потому что вчера из-за блокирования рассмотрения постановления "по факту потеряли половину повестки дня".
"Фракция и партия еще удивительнее, так как, кроме того, что уже набрали негатива, так еще и от Марьяны получили подачу как "слабая фракция и партия в сотрудничестве с ОПЗЖ", — отметил нардеп.
По его мнению, нет никакого логического объяснения, зачем было доводить ситуацию до этого состояния.
"Досадно, что сначала прошли все грабли, а только потом сделали как надо", — добавил Железняк.
Напомним, что 10 января практически все фракции ВР предложили вынести на голосование ВР постановление об увольнении депутата Марьяны Безуглой либо из оборонного комитета, либо с занимаемой должности.
Однако глава ВР Руслан Стефанчук отказался выносить эти вопросы на повестку дня и досрочно закрыл заседание Рады.
Также мы писали, что народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа".
Она добавила, что ей "не нужна квота заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки" при якобы ей навязываемых условиях.
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