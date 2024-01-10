Звільнення Безуглої: Разумков розповів про роботу ВР 10 січня

Блокування трибуни у ВР 10 січня. Фото: ТГ/Залізний нардеп

Практично всі фракції ВР запропонували винести на голосування ВР постанову про відкликання депутатки Марʼяни Безуглої або із оборонного комітету, або із займаної посади.

Однак голова ВР Руслан Стефанчук відмовився виносити ці питання на порядок денний і достроково закрив засідання Ради.

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Про це у коментарі Новини.LIVE сказав народний депутат та ексспікер ВРУ Дмитро Разумков.

"Майже всі фракції ВР запропонували проголосувати за постанову про відкликання Марʼяни Безуглої із комітету або із займаної посади. Стефанчук разів 10 відмовлявся ставити ці питання на голосування. Певно, виконував вимогу від ОП захистити Безуглу і не дати винести це питання на порядок денний", — припустив Разумков.

За словами політика, особисто він, посилаючись на регламент ВР, який чітко зобовʼязує голову Ради ставити ці питання на голосування, аби було прийняте рішення — розглядати постанову про відкликання Безуглої із займаної посади чи ні.

"Стефанчук вимкнув мені мікрофон і дорікнув, буцімто це дитячі ігри. Я був вимушений заблокувати подальшу роботу голови ВР. Підійшли представники всіх фракцій до трибуни і почали вимагати, аби згідно з законом Стефанчук таки поставив ці питання на голосування. Він цього не зробив, а закрив засідання", — уточнив Разумков.

Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE

Політик додав, що цей крок був зроблений замість того, щоби депутати продовжили роботу і приймали закони про підтримку наших захисників. Зокрема, законопроєкт №10313.

"Тобто їм було легше закрити засідання, аніж прибрати Безуглу із цього комітету. Ось такі пріоритети на сьогодні у ВР", — дорікнув Размуков.

На уточнення журналістки видання, як у таких умовах Рада збирається розглядати законопроєкт про мобілізацію у четвер 11 січня, політик відповів, що не знає.

На його переконання, цей законопроєкт є безпосередньою зоною відповідальності президента та Кабміну, який, за його словами, на сьогодні фактично підпорядкований президенту, як і ВР.

Він нагадав, що оборонний комітет 10 січня розглядатиме законопроєкти про мобілізацію, в тому числі й альтернативні від поданого Кабміном.

"Якщо до Ради потрапить збалансований проєкт на кшталт нашого, звісно, ми за нього проголосуємо. Але якщо це буде той жахливий законопроєкт, який вніс уряд на прохання ОП, ми не станемо його підтримувати. Від його прийняття програють всі. Він не прописує ні процес подальшої мобілізації, ні процедур і загалом він немає стратегії", — підсумував Разумков.

Нагадаємо, за словами народного депутата Ярослава Железняка, у середу 10 січня народні депутати заблокували трибуну у ВР з вимогою поставити на голосування постанову про звільнення з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки Мар'яни Безуглої. Однак голова ВР закрив засідання, щоб не виносити документ на голосування.