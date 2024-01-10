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Разумков прокомментировал скандал в Раде из-за увольнения Безуглой

10 января 2024 16:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Увольнение Безуглой: Разумков рассказал о работе ВР 10 января
Блокировка трибуны в ВР 10 января. Фото: ТГ/Железный нардеп
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Практически все фракции ВР предложили вынести на голосование ВР постановление об отзыве депутата Марьяны Безуглой либо из оборонного комитета, либо с занимаемой должности.

Однако глава ВР Руслан Стефанчук отказался выносить данные вопросы на повестку дня и досрочно закрыл заседание Рады.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал народный депутат и экс-спикер ВРУ Дмитрий Разумков.

"Почти все фракции ВР предложили проголосовать за постановление об отзыве Марьяны Безуглой из комитета или с занимаемой ею должности. Стефанчук раз 10 отказывался ставить эти вопросы на голосование. Видимо, выполнял требование от ОП защитить Безуглу и не дать вынести этот вопрос в повестку дня", — предположил Разумков.

По словам политика, лично он, ссылаясь на регламент ВР, четко обязывающий председателя Рады ставить данные вопросы на голосование, чтобы было принято решение — рассматривать постановление об отзыве Безуглой с занимаемой должности или нет.

"Стефанчук выключил мне микрофон и упрекнул, будто это детские игры. Я был вынужден заблокировать дальнейшую работу председателя ВР. Подошли представители всех фракций к трибуне и потребовали, чтобы, согласно закону, Стефанчук поставил эти вопросы на голосование. Он этого не сделал, а закрыл заседание", — уточнил Разумков.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE

Политик добавил, что это было сделано вместо того, чтобы депутаты продолжили работу и принимали законы о поддержке наших защитников. В частности, законопроект №10313.

"То есть им было легче закрыть заседание, чем убрать Безуглу из этого комитета. Вот такие приоритеты сегодня в ВР", — упрекнул Размуков.

На уточнение журналистки издания, как в таких условиях Рада собирается рассматривать законопроект о мобилизации в четверг 11 января, политик ответил, что не знает.

По его убеждению, данный законопроект является непосредственной зоной ответственности Президента и Кабмина, который, по его словам, на сегодняшний день фактически подчинен Президенту, как и ВР.

Он напомнил, что оборонный комитет 10 января будет рассматривать законопроекты о мобилизации, в том числе и альтернативные Кабмину.

"Если в Раду попадет сбалансированный проект, вроде нашего, конечно, мы за него проголосуем. Но если это будет тот ужасный законопроект, который внесло правительство по просьбе ОП, мы не станем его поддерживать. От его принятия проиграют все. Он не прописывает ни дальнейшей мобилизации, нет процедур и в целом у него нет стратегии", — подытожил Разумков.

Напомним, по словам народного депутата Ярослава Желизняка, в среду 10 января народные депутаты заблокировали трибуну в ВР с требованием поставить на голосование постановление об освобождении от должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности Марьяны Безуглой.

Однако глава ВР закрыл заседание, чтобы не выносить документ на голосование.

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