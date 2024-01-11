Звільнення Безуглої - Мар'яна Безугла заявила про вихід зі "Слуги народу"

Мар’яна Безугла. Фото: Facebook/bezuhlamariana

Українська нардепка Мар’яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга народу".

Про це вона повідомила у Facebook.

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"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", — написала Безугла.

Вона додала, що їй "не потрібна квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки оборони та розвідки" за умов, які нібито їй нав’язують.

Також Безугла повідомила, що залишається "мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами".

"Я написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга народу", — повідомила нардепка.

Звільнення Мар'яни Безуглої

Як відомо, на засіданні Верховної Ради 10 січня депутати не змогли внести в порядок денний засідання парламенту питання звільнення Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, продовжує активно висловлюватись проти керівництва Збройних сил України в інформаційному просторі. Нещодавно вона негативно відгукнулася про командира 10-го армійського корпусу Василя Зубанича та назвала його винним у втратах української армії.