Звільнення Безуглої - Мар'яна Безугла заявила про вихід зі "Слуги народу"

Безугла заявила про вихід зі "Слуги народу"
Українська нардепка Мар’яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга народу".
Про це вона повідомила у Facebook.
Чому Безугла пішла зі "Слуги народу"
"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", — написала Безугла.
Вона додала, що їй "не потрібна квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки оборони та розвідки" за умов, які нібито їй нав’язують.
Також Безугла повідомила, що залишається "мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами".
"Я написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга народу", — повідомила нардепка.
Звільнення Мар'яни Безуглої
Як відомо, на засіданні Верховної Ради 10 січня депутати не змогли внести в порядок денний засідання парламенту питання звільнення Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.
Нагадаємо, продовжує активно висловлюватись проти керівництва Збройних сил України в інформаційному просторі. Нещодавно вона негативно відгукнулася про командира 10-го армійського корпусу Василя Зубанича та назвала його винним у втратах української армії.
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