Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Безугла заявила про вихід зі "Слуги народу" arrow

Безугла заявила про вихід зі "Слуги народу"

11 січня 2024 02:52
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Звільнення Безуглої - Мар'яна Безугла заявила про вихід зі "Слуги народу"
Мар’яна Безугла. Фото: Facebook/bezuhlamariana
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Українська нардепка Мар’яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга народу".

Про це вона повідомила у Facebook.

Читайте також:

Чому Безугла пішла зі "Слуги народу"

"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", — написала Безугла.

Вона додала, що їй "не потрібна квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки оборони та розвідки" за умов, які нібито їй нав’язують.

Також Безугла повідомила, що залишається "мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами".

"Я написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга народу", — повідомила нардепка.

Звільнення Мар'яни Безуглої

Як відомо, на засіданні Верховної Ради 10 січня депутати не змогли внести в порядок денний засідання парламенту питання звільнення Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, продовжує активно висловлюватись проти керівництва Збройних сил України в інформаційному просторі. Нещодавно вона негативно відгукнулася про командира 10-го армійського корпусу Василя Зубанича та назвала його винним у втратах української армії.

Мар'яна Безугла
Слуга народу
звільнення
народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі