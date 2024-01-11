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Безуглая заявила о выходе из "Слуги народа"

11 января 2024 02:52
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Увольнение Безуглой - Марьяна Безугла заявила о выходе из "Слуги народа"
Марианна Безуглая. Фото: Facebook/bezuhlamariana
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Украинская нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа".

Об этом она написала в Facebook.

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"Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину", — написала Безуглая.

Она добавила, что ей "не нужна квота заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки" при якобы ей навязываемых условиях.

Также Безуглая сообщила, что остается "мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами по открытости и работе с гражданами".

"Я написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга народа", — сообщила нардеп.

Увольнение Марьяны Безуглой

Как известно, на заседании Верховной Рады 10 января депутаты не смогли внести в повестку заседания парламента вопрос освобождения Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Напомним, продолжает активно высказываться против руководства Вооруженных сил Украины в информационном пространстве. Недавно она негативно отозвалась о командире 10-го армейского корпуса Василии Зубаниче и назвала его виновным в потерях украинской армии.

Марьяна Безуглая
Слуга народа
увольнение
народные депутаты

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