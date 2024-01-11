Увольнение Безуглой - Марьяна Безугла заявила о выходе из "Слуги народа"

Безуглая заявила о выходе из "Слуги народа"
Украинская нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа".
Об этом она написала в Facebook.
Почему Безуглая ушла из "Слуги народа"
"Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы Президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину", — написала Безуглая.
Она добавила, что ей "не нужна квота заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки" при якобы ей навязываемых условиях.
Также Безуглая сообщила, что остается "мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами по открытости и работе с гражданами".
"Я написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга народа", — сообщила нардеп.
Увольнение Марьяны Безуглой
Как известно, на заседании Верховной Рады 10 января депутаты не смогли внести в повестку заседания парламента вопрос освобождения Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Напомним, продолжает активно высказываться против руководства Вооруженных сил Украины в информационном пространстве. Недавно она негативно отозвалась о командире 10-го армейского корпуса Василии Зубаниче и назвала его виновным в потерях украинской армии.
Читайте Новини.LIVE!