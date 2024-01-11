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Нардеп прокоментував скандал зі звільненням Безуглої

11 січня 2024 09:11
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Нардеп прокоментував скандал зі звільненням Безуглої
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народний депутат Ярослав Железняк відреагував на скандал зі звільненням Мар'яни Безуглої. Він зазначив, що постанову про усунення її з посади проголосують сьогодні.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

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"Я знаю з десяток людей в Слузі, які вже кричали, що вся ця історія по Безуглій саме так і закінчиться. Тому немає жодного сенсу набирати негатив (що відбувалося останній декілька місяців). Але їх не почули", — написав Железняк.

Так, в результаті постанову про усунення  з посади заступника оборонного Комітету проголосують сьогодні, 11 січня. 

За його словами, президія виглядає дивно, бо вчора через блокування розгляду постанови "по факту втратили половину порядку денного".

"Фракція і партія ще дивніше, так як, окрім того, що вже набрали негативу так ще і від Марʼяни отримали подачу як "слабка фракція і партія в співпраці з ОПЗЖ", — зазначив нардеп.

На його думку, немає жодного логічного пояснення навіщо було доводити ситуацію до цього стану. 

"Прикро, що спочатку пройшли всі граблі, а тільки потім зробили як треба було", — додав Железняк.

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Скриншот допису Железняка
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Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, що 10 січня практично всі фракції ВР запропонували винести на голосування ВР постанову про звільнення депутатки Марʼяни Безуглої або з оборонного комітету, або із займаної посади.

Однак голова ВР Руслан Стефанчук відмовився виносити ці питання на порядок денний і достроково закрив засідання Ради.

Також ми писали, що народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга народу". 

Вона додала, що їй "не потрібна квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки оборони та розвідки" за умов, які нібито їй нав’язують.

Верховна Рада
Ярослав Железняк
скандал
Мар'яна Безугла
звільнення

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