Нардеп прокоментував скандал зі звільненням Безуглої
Народний депутат Ярослав Железняк відреагував на скандал зі звільненням Мар'яни Безуглої. Він зазначив, що постанову про усунення її з посади проголосують сьогодні.
Про це він повідомив у Telegram-каналі.
Скандал зі звільненням Безуглої
"Я знаю з десяток людей в Слузі, які вже кричали, що вся ця історія по Безуглій саме так і закінчиться. Тому немає жодного сенсу набирати негатив (що відбувалося останній декілька місяців). Але їх не почули", — написав Железняк.
Так, в результаті постанову про усунення з посади заступника оборонного Комітету проголосують сьогодні, 11 січня.
За його словами, президія виглядає дивно, бо вчора через блокування розгляду постанови "по факту втратили половину порядку денного".
"Фракція і партія ще дивніше, так як, окрім того, що вже набрали негативу так ще і від Марʼяни отримали подачу як "слабка фракція і партія в співпраці з ОПЗЖ", — зазначив нардеп.
На його думку, немає жодного логічного пояснення навіщо було доводити ситуацію до цього стану.
"Прикро, що спочатку пройшли всі граблі, а тільки потім зробили як треба було", — додав Железняк.
Нагадаємо, що 10 січня практично всі фракції ВР запропонували винести на голосування ВР постанову про звільнення депутатки Марʼяни Безуглої або з оборонного комітету, або із займаної посади.
Однак голова ВР Руслан Стефанчук відмовився виносити ці питання на порядок денний і достроково закрив засідання Ради.
Також ми писали, що народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга народу".
Вона додала, що їй "не потрібна квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки оборони та розвідки" за умов, які нібито їй нав’язують.
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