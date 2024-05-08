Нардеп Юрчишин назвал количество журналистов, которые смогут работать в Верховной Раде

Нардеп Ярослав Юрчишин. Фото иллюстративное: УНИАН

Не так давно глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук принял решение допустить журналистов в парламентские кулуары. Однако количество медийщиков, которые смогут работать в правительственном квартале столицы, может изменяться.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин в комментарии Новини.LIVE.

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По словам нардепа, количество журналистов в парламенте может возрасти.

"Сегодня в кулуарах было более 20 журналистов от разных медиа. На ротационной основе будут еще больше, всего несколько сотен", — сказал он.

В то же время политик добавил, что это решение будет способствовать более качественной работе парламента.

"Это хороший шаг в направлении усовершенствования прозрачности и подотчетности парламента обществу. Надеюсь, внимание журналистов к работе парламента повысит качество дискуссий и эффективность работы ВРУ", — отметил Юрчишин.

Допуск журналистов в парламент

Заметим, что этому предшествовало заявление нардепа Владимира Арьева о том, что допуск журналистов в Верховную Раду, к сожалению, является профанацией.

"Журналистов пустили только в кулуары третьего этажа без права заходить на балкон прессы в зале ВР, и запретили делать какие-либо сообщения до окончания заседания парламента", — написал Арьев в Facebook.

Также политик отметил, что в здание разрешили зайти только семь СМИ:

UA: Суспільне мовлення;

телеканал "Рада";

телеканал "Интер";

телеканал 1+1;

телеканал "Ми-Україна";

Украинская правда;

телеканал "Прямой".

"Перекос очевиден. По какому принципу выбирали — непонятно. По которому будут выбирать дальше — окончательно неопределенно", — рассказывает нардеп.

Скриншот сообщения Арьева

Напомним, ранее глава ВРУ Руслан Стефанчук подписал распоряжение о возобновлении допуска журналистов к работе в помещении ВРУ, тогда как ранее медийщикам было запрещено работать в зале заседаний.

Однако в начале этого года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил против допуска журналистов в Раду, заявив, что якобы медийщики "будут смеяться до первого прилета".