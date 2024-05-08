Нардеп Юрчишин назвал количество журналистов, которые смогут работать в Верховной Раде
Не так давно глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук принял решение допустить журналистов в парламентские кулуары. Однако количество медийщиков, которые смогут работать в правительственном квартале столицы, может изменяться.
Об этом сообщил глава парламентского Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин в комментарии Новини.LIVE.
Сколько журналистов будут работать в Раде
По словам нардепа, количество журналистов в парламенте может возрасти.
"Сегодня в кулуарах было более 20 журналистов от разных медиа. На ротационной основе будут еще больше, всего несколько сотен", — сказал он.
В то же время политик добавил, что это решение будет способствовать более качественной работе парламента.
"Это хороший шаг в направлении усовершенствования прозрачности и подотчетности парламента обществу. Надеюсь, внимание журналистов к работе парламента повысит качество дискуссий и эффективность работы ВРУ", — отметил Юрчишин.
Допуск журналистов в парламент
Заметим, что этому предшествовало заявление нардепа Владимира Арьева о том, что допуск журналистов в Верховную Раду, к сожалению, является профанацией.
"Журналистов пустили только в кулуары третьего этажа без права заходить на балкон прессы в зале ВР, и запретили делать какие-либо сообщения до окончания заседания парламента", — написал Арьев в Facebook.
Также политик отметил, что в здание разрешили зайти только семь СМИ:
- UA: Суспільне мовлення;
- телеканал "Рада";
- телеканал "Интер";
- телеканал 1+1;
- телеканал "Ми-Україна";
- Украинская правда;
- телеканал "Прямой".
"Перекос очевиден. По какому принципу выбирали — непонятно. По которому будут выбирать дальше — окончательно неопределенно", — рассказывает нардеп.
Напомним, ранее глава ВРУ Руслан Стефанчук подписал распоряжение о возобновлении допуска журналистов к работе в помещении ВРУ, тогда как ранее медийщикам было запрещено работать в зале заседаний.
Однако в начале этого года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил против допуска журналистов в Раду, заявив, что якобы медийщики "будут смеяться до первого прилета".
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