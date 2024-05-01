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Журналістам повернуть доступ до Верховної Ради

1 травня 2024 13:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Журналістам повернуть доступ до Верховної Ради
Народні депутати у ВР. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За даними ЗМІ, невдовзі журналістам знову повернуть доступ до Верховної Ради для того, щоб представники медіа могли висвітлювати роботу парламенту під час засідань. Це планують зробити у такому форматі, який був під час пандемії коронавірусу.

Про це розповів керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний у коментарі для УНН. 

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Доступ ЗМІ до Верховної Ради

За словами Штучного, під час одного засідання у стінах Верховної Ради дозволять перебувати 20-30 представникам ЗМІ. Попередньо для журналістів проведуть додаткову акредитацію.

"Вже частина до нас подали свої документи на перевірку. Ми будемо перевіряти спільно зі спеціальними службами, щоб не було осіб, які причетні до тих чи інших подій пов’язаних з РФ", — сказав Штучний. 

Він додав, що найближчим часом для журналістів проведуть інструктажі, розкажуть про особливості доступу в урядовий квартал, у будівлю Ради та порядок дій представників ЗМІ під час повітряної  тривоги. Водночас, Штучний наголосив, що бомбосховища у парламенті немає. 

Нагадаємо, ще на початку лютого цього року  голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що дозвіл на допуск представників до Ради мають видати УДО, ДСНС та Сили оборони.

Однак, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив проти допуску журналістів до Ради. Заявив, що нібито представники ЗМІ "будуть сміятися до першого прильоту".

Верховна Рада
війна
журналісти
ЗМІ
народні депутати
війна в Україні

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