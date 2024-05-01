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Журналистам вернут доступ к Верховной Раде

1 мая 2024 13:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Журналистам вернут доступ к Верховной Раде
Народные депутаты в ВР. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По данным СМИ, вскоре журналистам снова вернут доступ к Верховной Раде для того, чтобы представители медиа могли освещать работу парламента во время заседаний. Это планируется сделать в таком формате, который был во время пандемии коронавируса.

Об этом рассказал руководитель Аппарата Верховной Рады Украины Вячеслав Штучный в комментарии УНН.

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По словам Штучного, во время одного заседания в стенах Верховной Рады разрешат находиться 20-30 представителей СМИ. Предварительно для журналистов будет проведена дополнительная аккредитация.

"Уже часть к нам подали свои документы на проверку. Мы будем проверять совместно со специальными службами, чтобы не было лиц, причастных к тем или иным событиям, связанным с РФ", — сказал Штучный.

Он добавил, что в ближайшее время для журналистов проведут инструктаж, расскажут об особенностях доступа в правительственный квартал, в здание Совета и порядок действий представителей СМИ во время воздушной тревоги. В то же время Штучный подчеркнул, что бомбоубежища в парламенте нет.

Напомним, еще в начале февраля этого года председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что разрешение на допуск представителей в Раду должны выдать УГО, ГСЧС и Силы обороны.

Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил против допуска журналистов в Раду. Заявил, что якобы представители СМИ "будут смеяться до первого прилета".

Верховная Рада
война
журналисты
СМИ
народные депутаты
война в Украине

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