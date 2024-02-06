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Журналістів можуть допустити до ВР — голова профільного комітету за, а хто проти

6 лютого 2024 15:51
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Пускати журналістів в Раду - хто відповідальний за рішення
Журналісти у ВРУ. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Журналісти не раз вимагали, щоб їм поновили дозвіл на відвідування парламенту під час пленарних засідань. З початком повномасштабної війни для них закрили вхід до ВРУ, але тепер не лише медіа, а і громадськість просить поновити роботу ЗМІ у стінах Ради. 

Хто має вплив на таке рішення, Новини.LIVE ексклюзивно розповів голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. 

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"Я за, але сьогодні Рада точно не встигне розглянути це питання. Пускати журналістів чи ні — це рішення апарату, але вплив мають УДО, ДСНС та Сили оборони. Вони мають дати дозвіл з точки зору безпеки", — сказав Юрчишин. 

Додамо, що громадськість закликає парламент пустити журналістів. Відповідна заява 6 лютого з’явилася на сайті Центру прав людини ZMINA.

"Відсутність доступу журналістів до Верховної Ради шкодить демократії. Який сенс говорити про небезпеку від присутності медіа в залі парламенту, коли про хід і результати розгляду законопроєктів суспільство дізнається із прямих трансляцій народних депутатів у соціальних мережах? До того ж парламент — надто велика за кількістю залучених людей структура, щоб його засідання проходили непомітно", — йдеться у тексті заяви. 

Нагадаємо, на пленарному засіданні 6 лютого Верховна Рада затвердила Указ Президента України Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану. За це рішення проголосували 335 народних депутатів.

У фракції "Слуга народу" заявили, що у вівторок, 6 лютого, Верховна Рада почне розглядати у першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію.

журналісти
робота
нардепи
ВРУ
дозвіл

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