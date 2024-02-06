Пускать журналистов в Раду – кто ответственен за решение

Журналисты в ВРУ. Фото: из открытых источников

Журналисты не раз требовали, чтобы им восстановили разрешение на посещение парламента в ходе пленарных заседаний. С началом полномасштабной войны для них закрыли вход в ВРУ, но теперь не только медиа, но и общественность просит возобновить работу СМИ в стенах Рады.

Кто имеет влияние на такое решение, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин.

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"Я за, но сегодня Рада точно не успеет рассмотреть этот вопрос. Пускать журналистов или нет — это решение аппарата, но влияют УГО, ГСЧС и Силы обороны. Они должны дать разрешение с точки зрения безопасности", — сказал Юрчишин.

Добавим, что общественность призывает парламент отпустить журналистов. Соответствующее заявление 6 февраля появилось на сайте Центра прав человека ZMINA.

"Отсутствие доступа журналистов к Верховной Раде вредит демократии. Какой смысл говорить об опасности от присутствия медиа в зале парламента, когда о ходе и результатах рассмотрения законопроектов общество узнает из прямых трансляций народных депутатов в социальных сетях? К тому же парламент слишком большая по количеству привлеченных людей структура, чтобы его заседания проходили незаметно" , — говорится в тексте заявления.

Напомним, на пленарном заседании 6 февраля Верховная Рада утвердила Указ Президента Украины Владимира Зеленского о продолжении действия военного положения. За данное решение проголосовали 335 народных депутатов.

Во фракции "Слуга народа" заявили, что во вторник, 6 февраля, Верховная Рада начнет рассматривать в первом чтении новый законопроект о мобилизации.