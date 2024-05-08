У Верховній Раді знову працюватимуть журналісти

Журналісти і спікер ВР Стефанчук. Фото: Вебпортал Верховної Ради

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження, згідно якого журналістів в умовах воєнного стану знову допускатимуть до роботи у приміщенні ВР. Раніше представникам ЗМІ було заборонено працювати у залі засідань.

Про це повідомили на сайті Верховної Ради України у середу, 8 травня.

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"Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це − спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтерв’ю, трансляції засідань тощо", – йдеться у повідомленні.

Які є зміни у роботі журналістів у приміщенні Ради

Зазначається, що 7 травня Стефанчук та керівник Апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний провели зустріч із журналістами, де розповіли про особливості роботи у прес-центрі, зокрема про необхідність спускатися в укриття під час повітряної тривоги.

У Раді уточнили, що одночасно у прес-центрі може перебувати не більше 30 представників медіа. Це обумовлено безпековими вимогами і кількістю місць в укритті будівлі парламенту.

Раніше вже повідомлялось, що журналістам повернуть доступ до Верховної Ради.

Як відомо, сьогодні у Верховній Раді підтримали продовження мобілізації й воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Відповідно, обмеження діятимуть до 11 серпня 2024 року.