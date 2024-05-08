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Журналистов допустили к работе в Верховной Раде, но есть определенные требования

8 мая 2024 14:49
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Верховной Раде снова будут работать журналисты
Журналисты и спикер ВР Стефанчук. Фото: Вебпортал Верховной Рады
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение, согласно которому журналистов в условиях военного положения будут снова допускать к работе в помещении ВР. Ранее представителям СМИ было запрещено работать в зале заседаний.

Об этом сообщили на сайте Верховной Рады Украины в среду, 8 мая.

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Разрешение для журналистов на освещение работы Верховной Рады

"В настоящее время для представителей медиа созданы необходимые условия для освещения работы единого законодательного органа. Это специально оборудованные рабочие места, место для брифинга, записи интервью, трансляции заседаний и т.д.", — говорится в сообщении.

Какие изменения в работе журналистов в помещении Рады

Отмечается, что 7 мая Стефанчук и руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный провели встречу с журналистами, где рассказали об особенностях работы в пресс-центре, в частности о необходимости спускаться в укрытие во время воздушной тревоги.

В Раде уточнили, что одновременно в пресс-центре могут находиться не более 30 представителей медиа. Это обусловлено требованиями безопасности и количеством мест в укрытии здания парламента.

Ранее сообщалось, что журналистам вернут доступ к Верховной Раде.

Как известно, сегодня Верховная Рада поддержала продление мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 дней. Соответственно, ограничения будут действовать до 11 августа 2024 года.

Верховная Рада
Руслан Стефанчук
закон
журналисты
СМИ
политики
военное положение

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