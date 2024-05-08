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Нардеп Юрчишин назвав кількість журналістів, які зможуть працювати у Верховній Раді

8 травня 2024 21:11
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Ілля Рябінін
редактор
Нардеп Юрчишин назвав кількість журналістів, які зможуть працювати у Верховній Раді
Нардеп Ярослав Юрчишин. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Не так давно голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук ухвалив рішення допустити журналістів до парламентських кулуарів. Проте кількість медійників, які зможуть працювати в урядовому кварталі столиці, може змінюватись.

Про це повідомив глава парламентського Комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин в коментарі Новини.LIVE.

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За словами нардепа, кількість журналістів в парламенті може зрости.

"Сьогодні в кулуарах було понад 20 журналістів від різних медіа. На ротаційній основі будуть ще більше, загалом кілька сотень", — сказав він.

Водночас політик додав, що це рішення сприятиме якіснішій роботі парламенту.

"Це хороший крок в напрямку вдосконалення прозорості та підзвітності парламенту суспільству. Сподіваюся, увага журналістів до роботи парламенту підвищить якість дискусій та ефективність роботи ВРУ", — зауважив Юрчишин.

Допуск журналістів в парламент

Зауважимо, що цьому передувала заява нардепа Володимира Ар'єва, про те, що допуск журналістів до Верховної Ради, на жаль, є профанацією.

"Журналістів пустили лише в кулуари третього поверху без права заходити на балкон преси у залі ВР і заборонили робити будь-які повідомлення до закінчення засідання парламенту", — написав Ар'єв у Facebook.

Також політик зауважив, що в будівлю дозволили зайти лише сімом ЗМІ:

  • UA: Суспільне мовлення;
  • телеканал "Рада";
  • телеканал "Інтер";
  • телеканал 1+1;
  • телеканал "Ми-Україна";
  • Українська правда;
  • телеканал "Прямий".

"Перекос очевидний. За яким принципом обирали — незрозуміло. За яким обиратимуть далі — остаточно невизначено", — розповідає нардеп.

журналістів пустять у раду
Скриншот допису Ар'єва

Нагадаємо, раніше глава ВРУ Руслан Стефанчук підписав розпорядження про поновлення допуску журналістів до роботи у приміщенні ВРУ, тоді як раніше медійникам було заборонено працювати у залі засідань.

Проте на початку цього року глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив проти допуску журналістів до Ради, заявивши, що нібито медійники "сміятимуться до першого прильоту". 

Верховна Рада
журналісти
ЗМІ
Україна
Ярослав Юрчишин
уряд

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