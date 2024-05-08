Нардеп Юрчишин назвав кількість журналістів, які зможуть працювати у Верховній Раді

Нардеп Ярослав Юрчишин. Фото ілюстративне: УНІАН

Не так давно голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук ухвалив рішення допустити журналістів до парламентських кулуарів. Проте кількість медійників, які зможуть працювати в урядовому кварталі столиці, може змінюватись.

Про це повідомив глава парламентського Комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин в коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки журналістів працюватимуть в Раді

За словами нардепа, кількість журналістів в парламенті може зрости.

"Сьогодні в кулуарах було понад 20 журналістів від різних медіа. На ротаційній основі будуть ще більше, загалом кілька сотень", — сказав він.

Водночас політик додав, що це рішення сприятиме якіснішій роботі парламенту.

"Це хороший крок в напрямку вдосконалення прозорості та підзвітності парламенту суспільству. Сподіваюся, увага журналістів до роботи парламенту підвищить якість дискусій та ефективність роботи ВРУ", — зауважив Юрчишин.

Допуск журналістів в парламент

Зауважимо, що цьому передувала заява нардепа Володимира Ар'єва, про те, що допуск журналістів до Верховної Ради, на жаль, є профанацією.

"Журналістів пустили лише в кулуари третього поверху без права заходити на балкон преси у залі ВР і заборонили робити будь-які повідомлення до закінчення засідання парламенту", — написав Ар'єв у Facebook.

Також політик зауважив, що в будівлю дозволили зайти лише сімом ЗМІ:

UA: Суспільне мовлення;

телеканал "Рада";

телеканал "Інтер";

телеканал 1+1;

телеканал "Ми-Україна";

Українська правда;

телеканал "Прямий".

"Перекос очевидний. За яким принципом обирали — незрозуміло. За яким обиратимуть далі — остаточно невизначено", — розповідає нардеп.

Скриншот допису Ар'єва

Нагадаємо, раніше глава ВРУ Руслан Стефанчук підписав розпорядження про поновлення допуску журналістів до роботи у приміщенні ВРУ, тоді як раніше медійникам було заборонено працювати у залі засідань.

Проте на початку цього року глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив проти допуску журналістів до Ради, заявивши, що нібито медійники "сміятимуться до першого прильоту".