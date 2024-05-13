В ближайшее время Зеленский подпишет соглашение о безопасности с еще одной страной, — El Pais

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Maksym Muzychenko-Kishka

Украина активно работает над заключением договоров по безопасности со странами Евросоюза и НАТО. В ближайшее время президент Владимир Зеленский подпишет этот документ с Испанией.

Об этом сообщает El Pais в понедельник, 13 мая.

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Соглашение по безопасности Украины с Испанией

По информации СМИ, глава государства планирует посетить столицу Испании Мадрид, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности с премьером страны Педро Санчесом.

Переговоры о подписании соглашения начались в начале марта. По данным издания, соглашение будет аналогично тем, которые уже подписаны между Киевом и Данией, Италией, Германией, Францией, Великобританией и Канадой.

Однако двустороннее соглашение по безопасности не содержит гарантий безопасности и взаимной помощи перед лицом иностранной агрессии, но в нем есть обязательство провести "в случае будущего вооруженного нападения России" консультации с Украиной для определения "соответствующих шагов". Кроме того, Испания обязуется сохранять экономические санкции против России и сотрудничать с Международным уголовным судом в преследовании военных преступников.

Напомним, послы Европейского Союза согласовали проект двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности". Ее планируют окончить до конца июня 2024 года.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовит еще семь новых документов безопасности. Речь идет о двусторонних соглашениях.