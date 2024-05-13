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Найближчим часом Зеленський підпише безпекову угоду з ще однією країною, — El Pais

13 травня 2024 15:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Найближчим часом Зеленський підпише безпекову угоду з ще однією країною, — El Pais
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Maksym Muzychenko-Kishka
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна активно працює над укладанням безпекових угод з країнами Євросоюзу та НАТО. Найближчим часом президент Володимир Зеленський підпише цей документ з Іспанією.

Про це повідомляє El Pais у понеділок, 13 травня. 

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Безпекова угода України з Іспанією

За інформацією ЗМІ, глава держави планує відвідати столицю Іспанії Мадрид, щоб підписати двосторонню безпекову угоду з прем'єром країни Педро Санчесом.

Переговори про підписання угоди розпочалися на початку березня. За даними видання, угода буде аналогічною до тих, що вже підписані між Києвом та Данією, Італією, Німеччиною, Францією, Великобританією та Канадою.

Однак двостороння безпекова угода не містить гарантій безпеки та взаємної допомоги перед обличчям іноземної агресії, але в ній є зобов’язання провести "у разі майбутнього збройного нападу Росії" консультації з Україною для визначення "відповідних кроків". Крім того, Іспанія зобов'язується зберігати економічні санкції проти Росії та співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом у переслідуванні військових злочинців.

Нагадаємо, посли Європейського Союзу погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки". Її планують закінчити до кінця червня 2024 року.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готує ще сім нових безпекових документів. Йдеться про двосторонні угоди.

Володимир Зеленський
Європейський союз
НАТО
Україна
Іспанія
президент
угода

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