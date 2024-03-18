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Начальник штаба РДК рассказал о планах добровольцев в ближайшее время

18 марта 2024 19:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Начальник штаба РДК рассказал о планах добровольцев в ближайшее время
Бойцы РДК. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" около недели совершают рейды на территории приграничных областей РФ. В частности, РДК не планирует останавливаться в ближайшее время.

Об этом рассказал начальник штаба РДК Александр Фортуна в интервью Ми Україна.

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Он отметил, что не будет говорить о действиях легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона", однако РДК ведет наступательные действия. В то же время, добровольцы не планируют останавливаться в ближайшем будущем.

"Наступательный потенциал хороший, есть резервы, мы планируем в долгую. Посмотрим на динамику, но пока сворачиваться не планируем", — сказал Фортуна.

По его словам, по состоянию на вчерашний день бойцы РДК взяли в плен 27 российских военных и ни один из них "не знал, куда едет".

Напомним, российский добровольческий Легион "Свобода России" сообщил об уничтожении склада боеприпасов в Теткино Курской области.

Также мы писали, что глава ГУР Кирилл Буданова считает, что рейды российских добровольцев не закончатся в ближайшее время.

Как отметил командир подразделения РДК, их цель — просветить россиян и "приблизить смерть" Путина.

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