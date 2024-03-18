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Начальник штабу РДК розповів про плани добровольців найближчим часом

18 березня 2024 19:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Начальник штабу РДК розповів про плани добровольців найближчим часом
Бійці РДК. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон" близько тижня здійснюють рейди на території прикордонних областей РФ. Зокрема, РДК не планує зупинятися найближчим часом.

Про це розповів начальник штабу РДК Олександр Фортуна в інтерв'ю Ми Україна.

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Він зауважив, що не буде говорити щодо дій легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону", однак РДК наразі веде наступальні дії. Водночас добровольці не планують зупинятись в найближчому майбутньому.

"Наступальний потенціал хороший, є резерви, ми плануємо в довгу. Подивимось на динаміку, але поки згортатися не плануємо", — сказав Фортуна.

За його словами, станом на вчорашній день бійці РДК взяли в полон 27 російських військових і жоден з них "не знав, куди їде".

Нагадаємо, російський добровольчий Легіон "Свобода Росії" повідомив про знищення складу боєприпасів у Тьоткіно Курської області.

Також ми писали, що голова ГУР Кирило Буданова вважає, що рейди російських добровольців не закінчаться найближчим часом.

Як зазначив командир підрозділу РДК, їхня мета — просвітити росіян та "наблизити смерть" Путіна.

російські війська
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війна в Україні
добровольці
Легіон "Свобода Росії"
Росія

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