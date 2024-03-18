У Курській області знищили склад з боєприпасами, — легіон Свобода Росії

Пожежа на складі БК. Фото: скриншот з відео

Російський добровольчий Легіон "Свобода Росії" у понеділок, 18 березня, повідомив про знищення складу боєприпасів. Це сталося у населеному пункті Тьоткіно Курської області.

Відповідне відео опублікували представники легіону у Telegram.

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"Добре палає... Знищили склад БК путінської армії в Тьоткіно. Продовження буде!", — йдеться у дописі.

На відео видно як будівля складу спочатку займається, а потім вибухає та довго палає.

Нагадаємо, 12 березня село Тьоткіно Курської області перейшло під контроль бійців легіону "Свобода Росії".

Також ми писали, що воїни РДК взяли в полон вже близько 25 солдатів Росії. Це сталося під час рейду у Бєлгородську та Курську області.

За словами голови ГУР Кирила Буданова, рейди російських добровольців не закінчаться найближчим часом.

Як зазначив командир підрозділу РДК, їхня мета — просвітити росіян та "наблизити смерть" Путіна.