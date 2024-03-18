У Курській області знищили склад з боєприпасами, — легіон Свобода Росії
Російський добровольчий Легіон "Свобода Росії" у понеділок, 18 березня, повідомив про знищення складу боєприпасів. Це сталося у населеному пункті Тьоткіно Курської області.
Відповідне відео опублікували представники легіону у Telegram.
У Курській області горів склад БК
"Добре палає... Знищили склад БК путінської армії в Тьоткіно. Продовження буде!", — йдеться у дописі.
На відео видно як будівля складу спочатку займається, а потім вибухає та довго палає.
Нагадаємо, 12 березня село Тьоткіно Курської області перейшло під контроль бійців легіону "Свобода Росії".
Також ми писали, що воїни РДК взяли в полон вже близько 25 солдатів Росії. Це сталося під час рейду у Бєлгородську та Курську області.
За словами голови ГУР Кирила Буданова, рейди російських добровольців не закінчаться найближчим часом.
Як зазначив командир підрозділу РДК, їхня мета — просвітити росіян та "наблизити смерть" Путіна.
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